Empresários, comerciantes e moradores da Praia Vermelha, na Ilha Grande caminham em protesto do cais de Santa Luzia até o escritório da Enel, no bairro Balneário - Divulgação

Publicado 28/02/2024 11:27 | Atualizado 28/02/2024 11:29

EmAngra dos Reis - Empresários, comerciantes e moradores da Vila do Abraão, na Ilha Grande, fizeram manifestação pacífica no continente. Um grupo desembarcou no cais de Santa Luzia, nessa terça-feira (27) e caminhou até o escritório da Enel, no bairro Balneário, em protesto contra o “péssimo serviço prestado pela Concessionária de energia na Ilha”. Com cartazes, os manifestantes pediam socorro às autoridades para a solução do problema e à empresa um serviço de qualidade. A caminhada terminou na porta da empresa

Moradores da Praia Vermelha ficaram uma semana sem energia elétrica Divulgação

Segundo os manifestantes, as praias da Ilha Grande, como: Praia Vermelha, Longa, Bananal, Matariz, Araçatiba, ficaram uma semana sem energia, na noite do dia (26) e madrugada de ontem(27) é que a luz chegou, mas a comunidade vive com a instabilidade, há um bom tempo. “Nesta época de férias e verão que a situação fica ainda mais caótica” - disse uma moradora.

LidA vice-presidente da associação de moradores da Praia Vermelha, Luciana Vieira, ainda denunciou que “há praias mais afastadas como Aventureiro, Parnaioca e Palmas não tem energia elétrica. Não há mais condições de continuar como estamos. Somos comerciantes, empresários, vivemos do turismo” - desabafou a empresária. A nossa reportagem ouviu a Enel em nota a empresa reconheceu que houve a falta de energia, e que a empresa está investindo na Ilha Grande, para solucionar o problema. ( Leia nota abaixo)



A "Enel Distribuição Rio informa que o fornecimento de energia para a Ilha Grande encontra-se normalizado. A distribuidora esclarece que as interrupções foram localizadas e pontuais. Os casos não ocorreram durante período contínuo em três praias. Na última sexta-feira, técnicos trabalharam para restabelecer a energia para parte da localidade depois da verificação de danos em alguns pontos da rede que abastece os locais. A Enel ressalta que continua o seu trabalho de modernização da rede da ilha, com a troca de condutores, equipamentos e instalação de novos pontos e que tem mantido contato com o poder público e com as lideranças locais sobre a evolução do projeto. A empresa se reuniu pela manhã com representantes das praias para apresentar o plano de revitalização da rede de Ilha Grande".

