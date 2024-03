Agentes de saúde no combate aos criadouros do mosquito transmissor da Dengue - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Agentes de saúde no combate aos criadouros do mosquito transmissor da DengueDivulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 01/03/2024 11:20 | Atualizado 01/03/2024 12:24

Costa Verde - Segundo o painel de Arbovirose do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na noite de ontem (29), as cidades de Angra, Paraty e Mangaratiba, na costa verde, já tiveram as primeiras mortes confirmadas pela doença. No Estado já são 14 mortes, 67 óbitos em investigação e 82. 420 casos suspeitos da doença, só nos dois primeiros meses deste ano. Em 2023 foram: registrados 51.436 casos com 36 óbitos confirmados. Nossa reportagem entrou em contato com as prefeituras e aguarda atualização das secretarias.

As autoridades em saúde do estado alertam à população que gastem dez minutos diários para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Confira o avanço da doença nas cidades da costa verde.

Angra dos Reis

A Prefeitura de Angra informa que, em 2024, até 29/02, foram registrados 3.262 casos suspeitos de dengue, sendo 1.168 confirmados e 426 descartados; outros 1.668 seguem em investigação. Uma morte confirmada pela doença; no momento, dos quatro óbitos em investigação.

Em nota divulgada pela prefeitura, a primeira morte por dengue em Angra dos Reis no ano de 2024 foi confirmada na manhã desta sexta-feira (1º). O óbito é de uma mulher de 67 anos, com comorbidades, moradora da região da Japuíba. Em janeiro e fevereiro, foram notificados no município 3.262 casos suspeitos de dengue, sendo 1.168 confirmados e 426 descartados; outros 1.668 seguem em investigação. Três óbitos suspeitos estão sendo investigados.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Ramos, orienta que as pessoas devem ir ao serviço de saúde mais próximo se surgirem os sintomas da doença e reforça que ninguém deve tomar medicamento por conta própria, pois isso pode agravar o quadro de saúde. Ele lembra que a participação da população é de extrema importância no combate ao Aedes aegypti. Em Angra, 86% dos focos do mosquito transmissor da doença estão nas casas das pessoas.



- Com apenas 10 minutos durante a semana, é possível acabar com os focos e ajudar no combate ao mosquito. Cuide de sua casa e ajude a salvar vidas – diz Rodrigo Ramos.



COMBATE AO MOSQUITO



Como eliminar possíveis criadouros do mosquito: virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de planta, guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d’água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras. Em Angra 86% dos focos estão nas residências.



As ações de rotina da Prefeitura contra o Aedes são: visitas domiciliares, busca ativa de focos do mosquito, instalação de armadilhas para remoção de ovos do Aedes e ações de educação em saúde. Em 2023, foram mais de 105 mil visitas, com uma média de 630 armadilhas instaladas por semana.

Paraty



A prefeitura Municipal de Paraty, por meio da Secretaria de Saúde, registrou, no fim da tarde desta quinta-feira (29), o primeiro óbito por dengue no município, em 2024.



A vítima foi um idoso, de 75 anos, diabético e hipertenso, com PCR detectável Sorotipo 1. Ele chegou a ficar internado no Hospital Municipal, mas não resistiu.



O quadro atual de notificações registrados pela Secretaria Municipal de Saúde consta 678 casos suspeitos e 05 casos confirmados.



Ações Preventivas



As ações da Secretaria de Saúde de Paraty são realizadas em parceria com Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Secretaria de Obras, Vigilância Ambiental, ESF e Guarda Municipal.



Os mutirões acontecem semanalmente em todo o município com o trabalho de conscientização e limpeza nos bairros com possíveis criadores.



Nessa semana os trabalhos se concentraram nos bairros, Mangueira e Vila Dom Pedro, Ilha das Cobras, Patitiba Centro Histórico, Chácara da Saudade e Matadouro.



Nesta sexta-feira (1° ), as equipes vão intensificar as ações de prevenção no bairro Pantanal.



A prefeitura de Paraty pede apoio à população para combater a proliferação do mosquito transmissor.



SINAIS E SINTOMAS



Em geral, o primeiro sintoma de dengue a surgir é a febre alta, que costuma durar de 2 a 7 dias. Outros são dor de cabeça, dores musculares, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Se algum desses sintomas aparecer, a orientação é ir à unidade de saúde mais próxima e, principalmente, não tomar remédio por conta própria em nenhuma hipótese, pois isso pode agravar o quadro de saúde.