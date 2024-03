Moradores do bairro Belém recebem orientação de como eliminar focos do Aedes aegypti, no Dia Nacional de Combate à Dengue - Divulgação/PMAR

Moradores do bairro Belém recebem orientação de como eliminar focos do Aedes aegypti, no Dia Nacional de Combate à DengueDivulgação/PMAR

Publicado 04/03/2024 11:49

N Angra dos Reis aderiu a campanha nacional "Dia D contra a Dengue", nesse sábado(2). Toda mobilização, s organizada pela Secretaria de Saúde, foi concentrada no bairro do Belém, com visitas domiciliares dos agentes, atividades lúdicas para as crianças na praça e atividades nas escolas do bairro. Além disso, a ESF da localidade ficou aberta para atendimento e atualização da caderneta de vacinação.

- H"Nossas ações são diárias, mas hoje específico estamos com um reforço de equipes aqui no bairro Belém para alertar e informar ainda mais sobre a importância de combater o mosquito da dengue. Cuidados simples nas casas são fundamentais para que não seja um foco do mosquito. Nesse momento de aumento do número de casos a população precisa se unir e cada um fazer a sua parte para eliminar o mosquito. Vale lembrar também que é fundamental procurar uma unidade de saúde caso tenha algum sintoma da doença – reforçou Romário Aquino, Diretor de Vigilância em Saúde.

O Dia D acontece em todo o país com o tema o “Brasil unido contra a dengue”. A mobilização nacional conta com a união do governo federal, estados, municípios e de toda a sociedade para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema ‘10 minutos contra a dengue’. O controle da dengue e do mosquito Aedes aegypti estão entre os maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo e exige ações de todas as esferas da gestão e participação ativa da população.

Angra dos Reis já vem desenvolvendo diversas ações de combate à dengue, segundo a secretaria de Saúde. NAs tendas de hidratação contra a doença, já estão funcionando no município por 24h no Hospital Municipal da Japuíba, no Serviço de Pronto Atendimento do Centro, no SPA do Frade e Parque Mambucaba e em breve no SPA do bairro Jacuecanga.

ATUALIZAÇÃO DENGUE

A Prefeitura de Angra informa que, em 2024, até 01/03, foram registrados 3.262 casos notificados de dengue, sendo 1.168 confirmados e 426 descartados; outros 1.668 seguem em investigação. Um óbito foi confirmado na cidade; outros três estão sendo investigados.

COMBATE AO MOSQUITO

Como eliminar possíveis criadouros do mosquito: virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de planta, guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d’água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras.

As ações de rotina da Prefeitura contra o Aedes são: visitas domiciliares, busca ativa de focos do mosquito, instalação de armadilhas para remoção de ovos do Aedes e ações de educação em saúde. Em 2023, foram mais de 105 mil visitas, com uma média de 630 armadilhas instaladas por semana.

SINAIS E SINTOMAS

Em geral, o primeiro sintoma de dengue a surgir é a febre alta, que costuma durar de 2 a 7 dias. Outros são dor de cabeça, dores musculares, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Se algum desses sintomas aparecer, a orientação é ir à unidade de saúde mais próxima e, principalmente, não tomar remédio por conta própria em nenhuma hipótese, pois isso pode agravar o quadro de saúde.

Se