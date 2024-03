Angra dos Reis

Angra, Paraty e Mangaratiba registram as primeiras mortes por Dengue

Em cada cidade um caso foi confirmado de óbito, segundo o painel de Arbovirose do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. As cidades da costa verde estão intensificando as visitas domiciliares para exterminar focos do mosquito. Neste sábado (2) em todo o estado haverá mutirão contra a Dengue. É importante a participação dos moradores no combate aos possíveis criadouros. As mortes (Angra e Paraty) foram idosos com comorbidades