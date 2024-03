Bombeiros chegaram para socorrer, mas o homem já estava morto - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 09/03/2024 22:46 | Atualizado 09/03/2024 23:35

Angra dos Reis - Um homem,(35), foi assassinado no centro de Angra dos Reis, com pelo menos quatro tiros segundo a polícia militar, na tarde deste sábado (9). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipe de socorro foi acionada, mas nada pode fazer.

O homicídio foi na rua Arcebispo Santos, próximo a sede do governo municipal. Ousadia do autor do assassinato em plena luz dia, com a rua bem movimentada. As polícias civil e militar estiveram no local a perícia foi feita para ajudar nas investigações. Até o momento ninguém foi preso e não se sabe a causa do assassinato. A ocorrência foi registrada na 166ª DP, que investiga o ocorrido.

No Morro do Carmo dois suspeitos de tráfico de drogas, foram baleados na troca de tiros com policiais militares. Eles foram socorridos, e encaminhados ao HMJ. Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento na comunidade quando foram alvo dos disparos por um grupo armado. Houve confronto. Após cessar fogo os policiais encontraram em uma das ruas os dois suspeitos feridos. Em poder deles foram apreendidos: um revólver, duas granadas e drogas. O material foi encaminhado à 166ª DP ( Angra).

