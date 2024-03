Lançamento da campanha que mostra a resistência da mulher nas comunidades tradicionais - Divulgação/Quilombo Bracuí

Publicado 08/03/2024 12:48 | Atualizado 08/03/2024 12:49

Costa Verde- Os municípios da costa verde, Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, prepararam uma vasta programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8). Com atividades esportivas e culturais na praça, atendimento social e médico, e marcha feminina em defesa dos direitos das mulheres, terminando com lançamento da Campanha Territórios Vivos Cultura, Tradição e Resistência , que aborda a luta das mulheres das comunidades tradicionais do Quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis. Confira a programação abaixo.

Angra dos Reis

O ponto culminante da programação será às 16h, com concentração para a Marcha pelas ruas do Centro

Local: Praça General Osório (Praça do Carmo)



Saída do Cortejo

Horário: 17 horas

Itinerário: Praça General Osório (Praça do Carmo), Rua do Comércio, Rua Arcebispo Santos, Praça Zumbi dos Palmares



Lançamento da Campanha Territórios Vivos Cultura Tradição e Resistência

Horário: 18 horas

Local: Praça Zumbi dos Palmares

Apresentação do Coral Guarani da Aldeia Sapukay, exibição do vídeo da Campanha Territórios Vivos Cultura Tradição e Resistência Luta e Resistência das Mulheres das Comunidades Tradicionais, encontro das Comunidades Jongueiras! Quilombo Santa Rita do Bracuí.



Mangaratiba

Diversas atividades culturais, apresentações e exposições acontecem na Praça Robert Simões, com serviços de Saúde e Dinâmicas para as mulheres.

Comemoração de um ano da SPP Mulher em Mangaratiba Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba



Paraty

Na cidade histórica de Paraty as atividades prosseguem até às 14h, com esporte, atendimentos à Saúde, e social, na Praça do Chafariz. Será lançado um Protocolo Municipal de Atenção às Mulheres em situação de violência doméstica.

Atividades na praça no Dia Internacional da Mulher Divulgação/Prefeitura de Paraty