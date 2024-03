Angra 2 sai do sistema de produção de energia para manutenção, às 23h, de hoje (12) - Divulgação/ Eletronuclear

Publicado 12/03/2024 10:39 | Atualizado 12/03/2024 10:52

Angra dos Reis- A Eletronuclear vai tirar do sistema de produção, nesta quarta-feira (13), com redução de carga a partir das 23h, de hoje(12), a usina nuclear Angra 2, para manutenção. O procedimento foi solicitado ao Operador Nacional do Sistema, ONS, com duração prevista de 24h.

A Eletronuclear informou que é uma inspeção termográfica de rotina, depois de identificados pontos quentes em conexões do transformador do gerador elétrico principal, na área externa da usina. " Para assegurar o reparo de forma segura é essencial que os trabalhos sejam realizados com o transformador desenergizado, evitando riscos elétricos para os trabalhadores".

A empresa afirma, ainda, em nota, que o serviço será realizado em equipamentos que não fazem parte da área nuclear, e sim da parte convencional da usina, não havendo impacto sobre a segurança nuclear da operação. " Todos os altos padrões de segurança são adotados para garantir a integridade dos nossos funcionários e a excelência operacional das atividades".

A usina Angra 2 ligada no sistema de produção gera 1.350 megawatts de energia.