Wellington que estava escondido em uma casa no bairro Bracuí, foi encontrado e capturado pela PM através de informações ao Disque Denúncia - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/03/2024 00:26 | Atualizado 12/03/2024 00:27

Angra dos Reis- Wellington Taveira Fernando (30), vulgo "Branco", foragido do sistema prisional, onde cumpria pena a qual foi condenado há mais de 20 anos de prisão por tráfico de drogas, foi preso por policiais militares, na tarde desta segunda-feira, (11), no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde.



A prisão foi efetuada na Avenida das Acácias, após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia 0300-253-1177, de que o fugitivo estaria escondido no local. Ao chegar no imóvel denunciado, Branco deu nome errado aos policiais tentando fugir da voz de prisão, mas não adiantou. O preso foi levado à 166ª DP.



Contra o foragido pesava um mandado de prisão na Vara de Execuções Penais ( VEP), por tráfico de drogas, e fuga no presídio onde estava cumprindo pena de 27 anos de reclusão. Ele será encaminhado a Seap/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia pede a população que Denuncie a localização de foragidos da Justiça ou Evadidos do Sistema Penitenciário, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.