Angra dos Reis - Através de uma informação do Disque Denúncia (0300 253 1177) recebida pelo programa Linha Verde, sobre desmatamento e extração irregular do solo em Angra dos Reis, na costa verde, policiais da 4ª UPAm identificaram na última sexta-feira (08) o corte de talude, aterramento, abertura de estrada e extração mineral. Cerca de 350 metros quadrados de área foram degradados.

Área degrada cerca de 350 metros quadrados Divulgação/ Disque Denúncia

De acordo com os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, ao chegar na Praia de Maciés, na Ponta Leste, alvo da denúncia, verificaram de fato a existência do corte de um talude ( aterramento com fins de nivelamento), além da abertura de uma estrada e extração mineral, tudo com indícios de utilização de máquinas retroescavadeiras, mas sem placas contendo as autorizações necessárias.Foram realizadas diligências no entorno, mas os policiais não identificaram nenhum suspeito de ser o responsável pelas intervenções. Com base no artigo 60 da lei 9605/98, a equipe da UPAm procedeu à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverde).