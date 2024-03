TJ suspende a partir de hoje (14) cobrança do estacionamento rotativo - Divulgação/Arquivo

Publicado 14/03/2024 10:03 | Atualizado 14/03/2024 10:08

Angra dos Reis - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, ontem (13) a noite, a cobrança do estacionamento rotativo em Angra dos Reis, na costa verde. A partir desta quinta-feira (14) o município está proibido da prática. A ação popular aceita pelo MP/RJ tramitava na justiça desde o início da cobrança, no ano passado.

Na ação movida pelo empresário Venissius Barbosa, ele alega que a exploração do rotativo não poderia ter sido entregue ao Consórcio Luz de Angra, que no dia 8 de maio de 2020 arrematou na bolsa de valores de São Paulo, a PPP da iluminação pública da cidade, para modernizar, recuperar, expandir a iluminação pública e não para explorar vagas de estacionamento.

Nessa queda de braço, no dia 30 de janeiro deste ano, a prefeitura conseguiu através de liminar na justiça reverter a situação e voltar a cobrança do estacionamento, que mais uma vez foi suspenso, na noite de ontem (13) pela Justiça.

A prefeitura, em página oficial, na sua rede social, informou que ainda não tinha sido notificada oficialmente da decisão, e que manteria a cobrança, mas o prefeito Fernando Jordão, reafirmou em redes sociais, logo após a decisão da Justiça, que o estacionamento rotativo foi criado para ordenar o trânsito no centro da cidade.

Nas redes sociais a opinião da população se divide, a favor da organização no trânsito, e contra a cobrança por uma vaga de estacionamento no centro da cidade. " Sou à favor, mas deveria ter tolerância de 15 minutos, pelo menos, porque quem vai ao caixa eletrônico sacar dinheiro também paga R$3" , "nos bairros cobrança de rotativo?, eu acho injusto", " ao meu ver tem que ter licitação sim"

As vagas distribuídas para carros e motos nas ruas do centro, ao custo de R$ 3 por hora, sendo renovado, caso precise permanecer mais tempo.