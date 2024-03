Agentes em visita domiciliar procurando foco do mosquito da Dengue - Divulgação/PMAR

Publicado 14/03/2024 08:34 | Atualizado 14/03/2024 08:34

Angra dos Reis - A prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, confirmou a segunda morte por dengue, neste ano. Para o combate a doença a secretaria municipal de Saúde, instalou tendas de hidratação no centro da cidade e outra no Parque Mambucaba, além do hospital da Japuíba, que também realiza testagem rápida, e UPA para atender aos pacientes. Além disso a prefeitura está com agentes na rua realizando visita domiciliar para orientar aos moradores e detectar algum criadouro do mosquito. É necessária a participação da população na guerra contra a Dengue. Utilize 10 minutos do seu tempo diariamente para uma varredura na sua casa. A Dengue pode matar.

O que é a dengue?

A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses. O vírus é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 — todos podem causar as diferentes formas da doença.

Uma pessoa pode ter dengue até quatro vezes ao longo de sua vida. Isso ocorre porque ela pode ser infectada com aos quatro diferentes sorotipos do vírus. Uma vez exposta a um determinado sorotipo, após a remissão da doença, ela passa a ter imunidade para aquele sorotipo específico.

sintomas

Nem sempre a infecção apresenta sintomas. O indivíduo pode ter uma dengue assintomática ou ter um quadro leve.

Mas é preciso ficar atento se a pessoa tiver febre alta (39ºC a 40ºC), de início repentino, acompanhada por pelo menos outros dois sintomas:

•Dor de cabeça intensa

•Dor atrás dos olhos

•Dores musculares e articulares

•Náusea e vômito

•Manchas vermelhas no corpo

Atenção: o ministério alerta que é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados ao apresentar possíveis sintomas de dengue.

A forma grave é a que preocupa. Após o período febril, o indivíduo deve ficar atento aos sinais de alarme:

•Dor abdominal intensa e contínua

•Vômitos persistentes

•Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

•Sangramento de mucosa

O Brasil vive uma explosão de casos de dengue neste começo de 2024. No estado do Rio, até o dia 12 de fevereiro, já são mais de 117 mil confirmações da doença e 3.313 internações.

De acordo com o Ministério da Saúde, o motivo do aumento dos números de casos e mortes se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas (possíveis efeitos do El Niño) e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil.