Angra 2 opera com 100% de potência e produção de 1.350 megawatts de energiaDivulgação/Eletronuclear

Publicado 15/03/2024 17:26

Angra dos Reis - Depois de 24h desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN), para manutenção, a usina nuclear Angra 2 foi reconectada. A unidade, segundo a Eletronuclear, voltou a operar às 10h10 dessa quinta-feira (14), após reparos em equipamentos na área externa da usina. "A unidade atingiu 100% de potência no mesmo dia, às 16h50".



Os trabalhos, que começaram na última terça-feira (12), foram realizados em conexões do transformador do gerador elétrico principal, após a identificação de pontos quentes. "Todos os serviços foram concluídos com êxito, dentro da política de segurança e excelência operacional".



A empresa reforça que os equipamentos em questão não fazem parte da área nuclear, e sim da parte convencional da usina, que não trouxeram risco sobre a segurança nuclear da operação.

Angra 2 gera 1.350 megawatts de energia.

Especialistas em comunicação discutem energia nuclear

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) foi anfitriã do 2024 Communications Expert Group Meeting, evento internacional que aconteceu nos dias 13 e 14 de março, em Angra dos Reis, na costa verde. O encontro, organizado pela World Association of Nuclear Operators (WANO), reuniu especialistas em comunicação de usinas nucleares de todo o mundo para discutir temas de vital importância para o setor.

Comitiva internacional nas dependências da unidade 2 Divulgação/Eletronuclear

Os tópicos abordados englobaram desde desafios na comunicação de crises, reparo da usina argentina Atucha II e a experiência da Ucrânia em tempos de guerra. Também foram compartilhadas lições aprendidas durante a construção e o comissionamento da nova unidade da Central Nuclear Mochovce, na Eslováquia, entre muitos outros assuntos relevantes.



“A comunicação na área nuclear é um desafio. Com o workshop pudemos perceber que não é diferente fora do Brasil. O positivo é que esses profissionais puderam conhecer nossas instalações e ficaram bastante impressionados com a visita às usinas, com nossos projetos ambientais e também com o Observatório Nuclear. Eles elogiaram muito o nosso centro de visitantes, destacando a tecnologia inovadora e o nosso atendimento. Saíram da visita com muitas ideias para levar aos seus países”, finaliza a chefe do Departamento de Comunicação Integrada da Eletronuclear, Juliana Rezende.