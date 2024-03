Inscrições abertas para o XTerra - Divulgação/PMAR

Publicado 17/03/2024 01:36

Ilha Grande - As inscrições para a etapa Ilha Grande do circuito XTERRA 2024 estão abertas. O maior festival off-road do planeta acontecerá nos dias 22 e 23 de março, na Vila do Abraão, e promete reunir milhares de atletas de todo país competindo em três modalidades: Triathlon Sprint, Trail Run, e Kids.

Os interessados podem fazer suas inscrições pelo site www.xterrabrasil.com.br . Como já aconteceu em outros anos, a Ilha Grande abre o calendário do XTERRA que terá outras seis etapas ao longo do ano.



Montanhas, praias, manguezais, restingas, águas cristalinas, visuais de planície, solos de terra, rochosos e arenosos e lagoas prometem proporcionar aos participantes uma experiência inesquecível. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos apoia o evento.



- Esse é um evento conhecido nacionalmente e ficamos muito felizes de ele ser realizado mais uma vez em Angra dos Reis. O XTERRA atrai competidores e seus familiares. É um público que agita o Abraão e movimenta os bares, restaurantes e os meios de hospedagem e que na maioria das vezes retorna em outras ocasiões para aproveitar melhor o lugar – destacou o secretário de Eventos, João Willy. ( Confira abaixo a programação)





PROGRAMAÇÃO:



SEXTA-FEIRA – 22 DE MARÇO



16h - Abertura do XTERRA Village

16h10 - Início da Entrega de Kits (EXCLUSIVO Triathlon e Trail Run 21K)

20h45 - Encerramento da Entrega de Kits (Triathlon e Trail Run 21K)

21h - Encerramento do XTERRA Village





SÁBADO – 23 DE MARÇO



6h - Abertura do XTERRA Village

6h05 - Início da Entrega de Kits (EXCLUSIVO Triathlon e Trail Run 21K)

7h15 - Encerramento da Entrega de Kits (Trail Run 21K)

7h30 - Largada (Trail Run 21K)

7h - Abertura Área de Transição (Triathlon)

8h - Encerramento da Entrega de Kits (Triathlon)

8h15 - Fechamento da Área de Transição (Triathlon)

8h30 - Largada (Triathlon)

9h - Início da Entrega de Kits (EXCLUSIVO Trail Run 5K,10K e Kids)

9h30 - Fechamento T1 (Triathlon)

12h30 - Fechamento T2 (Triathlon)

14h - Encerramento da Entrega de Kits (Trail Run 5K, 10K e Kids)

15h - Largada (Trail Run 5K e 10K)

15h15 - Premiação (Triathlon e Trail Run 21k)

16h30 - Largada (Kids)

18h - Premiação (Trail Run 5K e 10K)

19h - DJ XTERRA

