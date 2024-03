Defesa Civil, Enel, PRF e equipes da prefeitura desobstruíram a RJ155, trânsito liberado, porém, atenção redobrada porque chove muito na serra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 22/03/2024 16:24 | Atualizado 22/03/2024 18:09

Angra dos Reis - A frente fria prevista para chegar no estado do Rio ontem(21), atingiu a costa verde na madrugada desta sexta-feira(22). Segundo o registrado pela Defesa Civil, foram 85mm de volume sem grandes transtornos. A chuva causou quedas de árvores no Zungú, atingindo uma ponte sem gravidade e na RJ 155, no túnel próximo ao município de Lídice, interrompendo o fluxo, já solucionados pela manhã.

No centro da cidade, no bairro Camorim e Ilha Grande tiveram falta de energia, equipes da Enel buscam solucionar o problema, que está sendo normalizado, lentamente na tarde desta sexta-feira. Outra ocorrência foi de uma família (mãe com duas crianças), residente no morro do Abel, no centro da cidade, buscou o abrigo em uma escola utilizada como ponto de apoio, por segurança, onde passou a madrugada e já foi para casa de parentes. Três vistorias foram realizadas por conta de deslizamentos nos morros da na rua Glória 1 e 2 e Morro do Carmo. No momento não há desabrigado e nem desalojados, de acordo com a Defesa Civil. A chuva deu uma trégua na parte da manhã, mas voltou no início da tarde com menos intensidade.

Deslizamento no morro do Carmo, localizado no centro da cidade Divulgação

Agora a tarde outro registro, um deslizamento de terra no morro do Carmo, atrás da Caixa Econômica Federal, conhecida como subida do sr. Jorge Elias. As equipes de socorro e segurança foram acionadas. Segundo informações de moradores o deslizamento foi em uma obra de contenção, sendo executada no local e não houve feridos. Nossa reportagem já acionou a prefeitura e aguarda o retorno.

Árvore cai em cima da ponte arrastando um poste no Zungú Divulgação/reprodução rede social

Na Ilha Grande, segundo a concessionária foi preciso realizar manobras remotas para garantir parcialmente o fornecimento de energia, enquanto aguarda a chegada de uma equipe no local para atender aos moradores. Em nota a empresa informou que o investimento realizado recente, na Vila do Abraão, por conta das chuvas de dezembro/2023, facilitou o trabalho de hoje, da equipe de emergência. ( Leia nota abaixo)

“A Enel Distribuição Rio informa que as fortes chuvas que atingiram a região de Angra dos Reis e Ilha Grande na madrugada de hoje (22) afetaram o fornecimento de energia para alguns clientes. Em Angra, as ocorrências estão concentradas no centro e equipes da distribuidora já estão mobilizadas para realizar os atendimentos necessários.

Na Ilha Grande, a empresa registrou ocorrências nas localidades de Vila do Abraão e Provetá. De imediato, a distribuidora realizou manobras remotas na rede elétrica e restabeleceu parcialmente o fornecimento de energia. No Provetá, as manobras foram possíveis após as recentes obras de modernização da rede local realizadas nas últimas semanas pela concessionária.

A Enel Rio ressalta que uma equipe quatro vezes maior do que o efetivo normal está em deslocamento para a Ilha, para inspecionar a rede e restabelecer a energia para todos os clientes o mais brevemente possível. As condições climáticas adversas e as dificuldades de navegação para acesso à Ilha estão dificultando a chegada das equipes”.



Monitoramento

Em nota o Corpo de Bombeiros /RJ informou que foi dobrado o efetivo de militares de serviço, já a partir de ontem, quinta-feira (21), nas áreas onde há maior probabilidade de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos: as regiões Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense. Nessas localidades, os comandantes vão ficar aquartelados, de prontidão junto com a tropa, para pronta resposta a possíveis ocorrências.

-Investimos mais de R$ 3 bilhões nas ações de prevenção às chuvas em todo o estado. Somente no Corpo de Bombeiros foi destinado cerca de R$ 1 bilhão em equipamentos, viaturas e maquinários. O efetivo da Defesa Civil está pronto para atuar e proteger vidas - destacou o governador Cláudio Castro.

A operação do Corpo de Bombeiros RJ em resposta às chuvas conta com apoio de novas ambulâncias; caminhões de busca e salvamento; ferramentas desencarceradoras para cortar estruturas metálicas, motosserras para cortar estruturas de concreto, em caso de deslizamentos e desabamentos; barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas e sonares de última geração, capazes de buscas subaquáticas em caso de inundações/alagamentos.

-Estamos a postos, preparados para agir com força total, caso o cenário de risco se confirme. Todos os recursos do CBMERJ estão à disposição da população fluminense - afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Ocorrências

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de 1° de janeiro até 20 de março de 2024, o CBMERJ já atendeu a 766 ocorrências de deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos relacionados às chuvas em todo o Estado. Foram 648 eventos em janeiro, 98 em fevereiro e 20 em março.



Monitoramento 24 horas

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) também segue alerta, mobilizada 24 horas por dia, para prevenir desastres. Equipes de meteorologistas, geólogos e hidrólogos do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanham, ininterruptamente, as condições climáticas e os níveis pluviométricos em todo o território, emitindo alertas de risco quando necessário.



A Sedec-RJ abastece as Prefeituras diariamente com previsões do tempo, avisos sobre os níveis de severidade meteorológica, os acumulados de chuvas e os panoramas de perigo hidrológico e geológico. Os agentes orientam os gestores públicos quanto ao envio de avisos (SMS) para a população, em casos de chuvas fortes/persistentes, rajadas de ventos e raios, e também quanto ao acionamento das sirenes localizadas em áreas de risco, em caso de ameaças de deslizamentos de terra.



A Defesa Civil Estadual também mantém contato diário com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) para compartilhamento de dados e recomendações sobre as condições meteorológicas do Estado.



-A Sedec-RJ trabalha, ao longo do ano todo, para estabelecer estratégias preventivas e de resposta rápida a possíveis desastres. A preparação para as chuvas intensas envolve toda a estrutura do Governo do Estado, alinhada em torno do Plano de Contingências para Chuvas Intensas, que é ativado para garantir a segurança da população, reduzir ao máximo os danos e priorizar vidas. O Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) para resposta a desastres também está a postos para atuar, de forma estratégica e entrosada, em caso de emergência - afirmou o coronel Leandro Monteiro.



Investimentos



O Plano de Contingência para as Chuvas Intensas 2023/2024 do Governo do Estado prevê destinação de mais de R$ 3 bilhões em prevenção. São investimentos em obras de infraestrutura, na capacitação de agentes, modernização de viaturas e aquisição de equipamentos de última geração para garantir a segurança da população.



Para dar ainda mais agilidade e reduzir o tempo de resposta aos desastres naturais, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi totalmente recuperado pelo Estado, teve seus equipamentos modernizados e a tecnologia atualizada. No espaço, representantes de todos os órgãos estaduais e das concessionárias de serviços essenciais monitoram as condições dos 92 municípios e as ocorrências registradas pela Defesa Civil Estadual e demais forças de segurança.



AVISO METEOROLÓGICO



Segundo o Cemaden-RJ, a chegada de uma Frente Fria, entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira (22.03), provocará chuvas moderadas a muito fortes no estado (acima de 20mm/h) a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes, gerando altos acumulados (acima de 200mm/48h) até o domingo (24.03). Em Angra são esperados em torno de 140mm. Volume suficiente para causar deslizamentos, transbordo de rios e inundações.