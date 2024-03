Angra 1 opera desde a madrugada de hoje (20) com 100% de sua potência - Divulgação/Reprodução Eletronuclear

Publicado 20/03/2024 16:44

Angra dos Reis - A usina Angra 1 voltou a operar em sua capacidade máxima, nesta quarta-feira (20), após manutenções em equipamento que causou ingresso de água do mar no condensador. O ocorrido foi na noite de segunda-feira(18) e houve necessidade de reduzir a sua potência.



Em nota a empresa informou que "durante o reparo, a Eletronuclear precisou reduzir a carga da usina para 75%, na noite desta segunda-feira (18). O evento foi devidamente identificado e isolado por profissionais da empresa, que também realizaram a limpeza do equipamento seguindo integralmente os procedimentos operacionais e de segurança".



A empresa explica na nota que o evento ocorreu no circuito convencional da usina, "ou seja, sem qualquer contato com a área nuclear. Destacamos ainda que não houve qualquer prejuízo ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população".



As usinas nucleares operam com 100% de potência Angra 1 produz 645 megawatts e Angra 2, 1350 megawatts de energia.