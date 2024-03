Ferreti (E),governador Cláudio Castro, PL, prefeito Fernando Jordão, MDB (C) e a deputada estadual Célia Jordão, PL - Divulgação/reprodução rede social

Ferreti (E),governador Cláudio Castro, PL, prefeito Fernando Jordão, MDB (C) e a deputada estadual Célia Jordão, PLDivulgação/reprodução rede social

Publicado 18/03/2024 21:12

Angra dos Reis - Líder nas pesquisas de intenção de voto, Cláudio Ferreti (MDB), pré-candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, ganhou o importante apoio do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, à sua campanha. Castro decidiu apoiar Ferreti, atual secretário de Governo e Relações Institucionais e candidato do prefeito Fernando Jordão, contrariando a orientação do PL.



Presidente do Diretório Municipal do MDB de Angra, Ferreti é servidor público de carreira, nunca foi candidato a cargo eletivo e teve a ficha de filiação abonada, em agosto de 2023, pelo presidente regional da sigla, Washington Reis. É conhecido na cidade por sua trajetória de 39 anos dedicados ao trabalho como engenheiro responsável pela entrega de incontáveis obras estruturantes no município.



Em Angra dos Reis, o PL vai lançar o empresário Renato Araújo — o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem se empenhado em tornar conhecido o nome do correligionário. Araújo é empresário do ramo da construção civil em Angra dos Reis, cidade onde o ex-presidente tem uma casa de veraneio. Recentemente, Araújo foi apontado pelo próprio Bolsonaro como o empreiteiro que estava “pagando” toda a obra de sua casa em Angra.

Laços históricos



Conhecido como Ferreti, Cláudio de Lima Sírio, tem 62 anos, nasceu em Angra, e é servidor público de carreira. É formado em engenharia pela Universidade Católica de Petrópolis, com ênfase em construção civil, e tem uma pós-graduação na Cândido Mendes em Gestão Pública. Entrou na Prefeitura de Angra em fevereiro de 1985 como engenheiro. Ao longo de 39 anos, foi secretário e subsecretário de Obras, diretor de projetos, gerente de obras e secretário de Desenvolvimento Urbano.

Desde janeiro de 2021, é secretário de Governo e Relações Institucionais, atuando como braço direito de Fernando Jordão na Prefeitura. Ferreti sempre trabalhou como engenheiro responsável ou como gestor em importantes obras de infraestrutura no município. Participou mais de 3 mil obras e realizações na cidade, como as do projeto “Águas Vão Rolar”, que ele idealizou e implementou. Comandou também obras de construção de escolas, de postos de saúde, de drenagem, e de contenção de encostas.