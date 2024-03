Angra dos Reis

Salário dos servidores públicos de Angra tem reajuste de 7,5%

Em cumprimento ao acordo firmado no ano passado, entre prefeitura e sindicato da classe. Funcionários da ativa, aposentados, pensionistas e estagiários já terão o aumento nos contracheques do próximo dia 28. O acordo feito com a entidade garante 4,5% do IPCA acumulado em um ano e mais um ganho real de 3%