Quilombolas cobram da prefeitura balanço das obras que estão sendo executadas no bairro - Divulgação/PMAR

Publicado 17/03/2024 01:01

Angra dos Reis - Com o objetivo de ouvir as demandas e anseios dos moradores do Quilombo de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis/RJ, e de prestar contas sobre as intervenções realizadas em todo o bairro, principalmente, sobre as obras emergenciais pós chuvas que assolaram a comunidade em dezembro do ano passado e de lá pra cá quando a chuva de verão cai, traz novos transtornos aos moradores, além do medo de uma outra tragédia, que representantes de diversas secretarias, além da Defesa Civil, estiveram presentes no fim da tarde da última quinta-feira (14), na comunidade quilombola.



– A pedido da Associação dos Remanescentes de Quilombo de Santa Rita do Bracuí, viemos até aqui para sondar as demandas e os anseios dos moradores, para atender a todos da melhor maneira possível – explica o secretário de Defesa Civil, Fábio Jr.



Foram esclarecidas dúvidas sobre as obras emergenciais que estão sendo efetuadas no Bracuí em relação às chuvas – recuperação de estradas, conserto de pontes danificadas e construção de contenções, entre outras –, Cartão Recomeçar – benefício concedido pelo estado –, atuação e funcionamento do CRAS Móvel e sobre a doação de sementes aos moradores do quilombo que tiveram suas hortas e roças danificadas pelas chuvas.





– Achei a conversa maravilhosa. A população daqui estava com esse anseio de ter as suas dúvidas respondidas, e foi muito bom poder esclarecer os assuntos – disse a aposentada Marilda de Souza, de 61 anos, liderança do Quilombo Santa Rita do Bracuí.

O encontro aconteceu na Igreja de Santa Rita e contou ainda com representantes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Infraestrutura e Obras Públicas, Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Agricultura, Aquicultura e Pesca e da Secretaria Executiva de Serviços Públicos participaram da conversa, que abriu espaço para todos que desejaram falar.