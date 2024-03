Drogas apreendidas com suspeitos mortos no confronto na Glória 1 - Divulgação/PM

Publicado 18/03/2024 13:01

Angra dos Reis - Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram baleados e morreram em um confronto com policiais militares na manhã desse domingo (17) em Angra dos Reis, na costa verde. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos evoluindo para óbito no hospital municipal da Japuíba.

A troca de tiros aconteceu no Morro da Glória I, próximo a região central da cidade, durante um patrulhamento da Polícia Militar. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Ao término do tiroteio, os policiais encontraram os três caídos no chão. Com eles foram apreendidos, uma pistola, um revólver e uma granada.

Eles chegaram a ser levados para Hospital Municipal da Japuíba, mas já chegaram sem vida na unidade médica. No local do confronto, além das armas, a PM também apreendeu sacos com drogas. Todo o material foi levado para à 166 DP, onde a ocorrência foi registrada.