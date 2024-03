Angra dos Reis

Denúncias de focos da Dengue lideram o ranking do Disque Denúncia em Angra

Que superaram as ligações contra o tráfico de drogas nesses dois primeiros meses do ano. O canal é um grande aliado no combate à Dengue na cidade que já registrou duas mortes e uma sendo investigada. A prefeitura tem atuado com visitas de agentes de saúde nos bairros de maior incidência de notificações