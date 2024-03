Creche municipal no bairro Bracuí que servirá de abrigo para moradores de área de risco - Divulgação/PMAR

Creche municipal no bairro Bracuí que servirá de abrigo para moradores de área de riscoDivulgação/PMAR

Publicado 21/03/2024 20:34

Angra dos Reis - Nas repartições públicas será ponto facultativo, seguindo a orientação do governo do Estado que já mobilizou efetivo para atuarem em caso de uma emergência por conta das fortes chuvas previstas com a chegada de uma frente fria que avança do sul para o sudeste e deve ser mais intensa nas cidades do Sul fluminense, capital e costa verde, Angra, Paraty e Mangaratiba.

Segundo o prefeito Fernando Jordão 12 escolas do município, a partir das 23h, desta quinta-feira (21), passam a funcionar como ponto de apoio para a população. Elas foram adaptadas, com toda assistência para atender as famílias em vulnerabilidade social, caso se concretize as chuvas previstas. “ É uma prevenção . Nós estamos nos antecipando” – disse Jordão.

A ação preventiva foi tomada após a previsão meteorológica para o Rio de Janeiro, de chuva extrema com risco de deslizamento de terra, alagamentos e enxurradas. Informações do Inmet e Cemaden, que alertam para sábado o risco de maior volume de água, a partir da madrugada. Pode chover mais de 100mm por dia até domingo (24) com ventos à cima de 100 km/h.

As escolas municipais na cidade que servirão como ponto de apoio são: Júlio César Larangeiras (Parque das Palmeiras); Profª Tânia Rita (Belém); Cemei Júlia Moreira da Silva (Bracuí); Coronel João Pedro Almeida (Camorim); Poeta Carlos Drumond de Andrade (Camorim Pequeno); Pref. José Luiz Ribeiro Reseck (Frade); Tereza Pinheiro de Almeida (Japuíba); Benedito dos Santos Barbosa (Monsuaba); Prof. José Américo Lomeu Bastos (M. do Abel); Prof. Antônio José Novaes Jordão (M. do Peres); Frei Bernardo (P. Mambucaba); Pedro Soares (Provetá – Ilha Grande).

Além dessas unidades, a Casa de Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande, também estará aberta. As famílias acolhidas nesses locais terão acesso a colchões, roupa de cama, alimentação, assistência social e de saúde.

ALERTA POR SMS e soar das Sirenes

Mais de 40 mil pessoas em Angra estão cadastradas no sistema gratuito de aviso por SMS. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, basta enviar um SMS para o número 40199 e informando o CEP da casa, hotel, pousada, local de trabalho etc. As mensagens são recebidas mesmo que a pessoa não tenha créditos no celular. Se for necessário a Defesa Civil Municipal vai acionar as sirenes.

Dicas de Segurança

Em caso de chuvas fortes, a população (principalmente quem está em áreas de risco) deve:

• Seguir para os pontos de apoio após os alertas por sirene ou SMS;

• Alertar familiares e amigos (principalmente os que estiverem em áreas de risco);

• Levar documentos pessoais (como RG, CPF, carteira de habilitação ou carteira de trabalho) e medicamentos de uso diário;

• Evitar pegar estradas e ficar próximo de redes elétricas;

• Divulgar apenas informações oficiais;

• Retirar os aparelhos das tomadas nas quedas de energia.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.