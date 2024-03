Prefeito Fernando Jordão (Centro) de blusa azul vistoriando as obras do Rio Bracuí com seu secretariado - Divulgação/PMAR

Publicado 21/03/2024 11:40

Angra dos Reis - Desde dezembro, após temporal que deixou o bairro Bracuí, em Angra dos Reis/RJ, inundado com o transbordo do rio, onde centenas de famílias desabrigadas e duas mortes registradas, que a prefeitura, com ajuda do governo do estado, está realizando obras de enrocamento do Rio Bracuí. São 7km de extensão e 6 metros de altura do muro, que deve conter as constantes cheias do rio no verão, causando transtornos à população.

Depois do temporal que atingiu a cidade no final de 2023, duas novas enxurradas em janeiro deste ano resultaram em alagamentos das ruas, principalmente, de acesso à aldeia indígena, sem maiores gravidades, o que tem deixado moradores preocupados quando novos alertas de previsão de tempestades são anunciados.

Um alerta da chegada de uma frente fria no estado nas próximas horas, a partir desta quinta-feira (21), já tem mobilizado moradores do bairro que estão atentos as informações da Defesa Civil por MSM. " Parece que o temporal que está no sul vai chegar aqui sexta-feira, amanhã, não tiro o olho do celular, porque a gente fica com um pé atrás, né" - disse dona Marilda, moradora do Bracuí há mais de 50 anos. Segundo os moradores nunca foi visto uma tromba d'água tão forte como a do dia 8 de dezembro de 2023.

Defesa Civil Municipal alerta: Grande volume de chuva nas próximas 96 horas

A Defesa Civil Municipal enviou ontem alerta sobre o volume de chuvas e acumulados para as próximas 96 horas, pedindo atenção redobrada aos moradores de áreas de encostas e ribeirinhas, próximas aos rios: ( Japuíba, Caputera, Pontal, Ariró, Bracuí, Mambucaba e Parque Mambucaba) " Caso recebam mensagens de evacuação ou ouçam toque de sirenes, saiam de casa e vão diretamente ao ponto de apoio"- disse Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.

Em caso de emergência 199 ou 193.



Obras Rio Bracuí

Acompanhado de seu secretariado, o prefeito Fernando Jordão realizou nessa segunda-feira (18) uma inspeção em obras que estão sendo executadas no rio que corta todo o bairro.



A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas está realizando trabalhos concentrados ao longo de toda a extensão do Rio Bracuí, onde estão sendo instalados 7 km de enrocamento de pedras em suas margens, do ponto onde ele deságua até sua nascente.Isso resultará em um total de 14 km de proteção – somados os dois lados – com uma altura de 6 metros de enrocamento, uma estrutura feita com pedras projetada para proteger taludes e canais contra a erosão ou desgaste causado pela água. Esse método tem como objetivo prevenir futuros transbordamentos do rio a partir da triplicação de sua capacidade de vazão.



– Como parte do nosso compromisso com a segurança e bem-estar dos moradores do Bracuí, estamos realizando o desassoreamento do leito do rio. é uma obra estruturante, planejada com o objetivo de restaurar o seu fluxo normal. Para isso, estamos aprofundando a calha do Rio Bracuí, permitindo que a água flua melhor, prevenindo inundações e trazendo mais segurança para os moradores da região da Beira-Rio – comentou o prefeito Fernando Jordão.



Retroescavadeiras estão sendo utilizadas para remover areia, pedras e lama do fundo do rio, com o objetivo de aumentar a profundidade do leito do rio em dois metros, o que contribuirá para proteger as margens do rio e as residências próximas.



Adicionalmente, a reforma da Estrada Beira-Rio ( de acesso à aldeia indígena) e que teve parte destruída em dezembro de 2023 pela enxurrada, inclui a instalação de luminárias em postes já recolocados, melhorando assim a segurança e a qualidade de vida dos residentes. Em outra frente de trabalho estão sendo construídas novas pontes na Rua Santa Clara e na Santa Rita 1, juntamente com a criação de passarelas e a recuperação das vias adjacentes.



– Este é um investimento histórico no bairro. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas conduziu estudos detalhados para a recuperação integral da calha do rio, envolvendo desassoreamento e a construção de contenções nas margens. Estamos falando de um esforço representando uma verdadeira transformação e recuperação do bairro – complementou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo.