Dois tripulantes sendo resgatados da laje, onde a embarcação bateu antes de afundar - Divulgação

Dois tripulantes sendo resgatados da laje, onde a embarcação bateu antes de afundarDivulgação

Publicado 23/03/2024 09:59 | Atualizado 23/03/2024 10:20

Angra dos Reis - Uma embarcação com sete tripulantes, sendo cinco estrangeiros, bateu em uma laje e afundou na baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na madrugada deste sábado (23). O acidente, foi ao lado da ilha de Búzios, próximo a praia do Dentista, na Ilha da Gipóia. O Corpo de Bombeiros está no local. Seis tripulantes foram resgatados com vida e um homem de 59 anos, identificado como mestre da embarcação, está desaparecido.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h da manhã para o resgate. Mergulhadores, com auxílio de embarcação e uma aeronave, procuram pelo homem desaparecido no mar.

Bombeiros continuam as buscas pelo homem desaparecido no mar Divulgação

Os sobreviventes foram atendidos por médico da corporação que aguardava em outra embarcação equipada.

Não se sabe a causa do acidente, a Marinha do Brasil foi acionada. Segundo informações dos Bombeiros, o mar está agitado, por conta da frente fria. Lembrando que a Marinha do Brasil emitiu alerta de ondas chegando a cerca de 3 metros de altura, durante a passagem desta frente fria, entre quinta-feira (21) e domingo(24),carregada de chuvas fortes para o litoral do estado (Angra, Paraty e Mangaratiba). A orientação era de evitar navegação neste período.