Polícia não encontra dono da obra e nem funcionários responsáveis pela degradação ambientalDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 27/03/2024 11:18 | Atualizado 27/03/2024 11:23

Angra dos Reis - Nessa terça-feira (26), policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, estiveram no município de Angra dos Reis, na Costa Verde, com objetivo de averiguar denúncia de extração irregular do solo encaminhada ao Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177).

A área identificada foi na Ponta do Sapê. Os policiais da UPAm Juatinga constataram a veracidade da denúncia. No local era visível a degradação ambiental; corte de talude, com possível utilização de uma máquina retroescavadeira, cerca de 100 metros quadrados de área devastada. Ainda de acordo com os agentes, no local não havia nenhuma placa informando a obra ou contendo licenciamento, e nem pessoas que pudessem indicar os responsáveis pelo crime ambiental. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverde).