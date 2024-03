Deputada Célia Jordão (E) cobrando do governador do estado Cláudio Castro e Secretaria de Estado e Meio Ambiente saneamento básico para Ilha Grande - Divulgação/Assessoria Deputada

Deputada Célia Jordão (E) cobrando do governador do estado Cláudio Castro e Secretaria de Estado e Meio Ambiente saneamento básico para Ilha GrandeDivulgação/Assessoria Deputada

Publicado 26/03/2024 11:18

Ilha Grande – Moradores das comunidades tradicionais, caiçaras, da baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, têm enfrentado grandes desafios com a falta de saneamento básico entre outros serviços essenciais que a ilha carece. Quem chega a bordo dos transatlânticos não sabe que a população de um dos maiores arquipélagos, conhecido no mundo inteiro pela beleza e águas cristalinas e praias com paisagens exuberantes, vive no seu dia - a - dia uma realidade bem diferente. São problemas que afetam diretamente a economia e desenvolvimento da localidade e, consequentemente, moradores e comerciantes que dependem do turismo como exclusiva fonte de renda.

A falta de saneamento básico é um dos problemas que se arrastam há décadas. A ponto de estar entre as denúncias encaminhadas ao Disque Denúncia sobre o Meio Ambiente na região, noticiada pelo O Dia. O canal Linha Verde no ano passado mostrou o despejo de esgoto in natura na praia da Vila do Abraão, muito frequentada por turistas o ano todo, principalmente, na alta temporada. De conhecimento do governo municipal, que utiliza a ferramenta como aliada nas suas ações em buscar solução para o problema.

Para reverter esta situação e levar saneamento básico à vila e praias da Ilha Grande, que a deputada estadual Célia Jordão(PL), esteve na semana passada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para cobrar pessoalmente do secretário Bernardo Rossi o andamento da licitação do projeto de saneamento da Vila do Abraão e Saco do Céu, na Ilha Grande. O arquipélago é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e o primeiro bem brasileiro inscrito na categoria de sítio misto, cultural e natural.



Em encontro com o governador Cláudio Castro, na mesma semana, a deputada ressaltou a necessidade do início urgente das obras. “O processo de saneamento, urbanização e outras intervenções na Vila do Abraão e no Saco do Céu avançou bastante. Precisamos dar continuidade à licitação e, consequentemente, às obras para que possamos enfim garantir melhor qualidade de vida para a população”, afirmou a deputada.



Com aval do governador, a expectativa é que avance o mais rápido possível o projeto que beneficiará milhares de pessoas e contribuirá para a preservação da natureza local. “O governador Cláudio Castro, que estava em reunião com a deputada dias atrás, me ligou e pediu prioridade para a nossa equipe técnica avançar com a licitação. É uma obra que tem um grande volume e grande relevância para a região”, ressaltou o secretário Bernardo Rossi.



Também estiveram presentes na reunião, Carlos Kazuo, secretário executivo da Ilha Grande; Alexandre Giovanetti, superintendente executivo do SAAE e Felipe Larrosa, presidente do SAAE, que informou que as praias de Japariz e Vermelha estão com processo de licitação em andamento, uma delas em abril deste ano.



“Estamos junto com o Comitê de Bacias, fazendo já a licitação de duas praias biodigestoras. A Praia Vermelha está marcada a licitação para 25 de abril e a do Japariz está prestes a ser marcada”, anunciou Felipe Larossa, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Angra (SAAE).



Carlos Kazuo, secretário executivo da Ilha Grande, comemorou o avanço no processo de saneamento da região. “São notícias muito importantes para a população insular, principalmente para a Vila do Abraão, situação que a gente vem abordando há muitos anos e agora estamos perto de solucionar”.