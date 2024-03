Condomínio Vale da Banqueta tem cinema popular neste domingo de Páscoa - Divulgação/Arquivo

Condomínio Vale da Banqueta tem cinema popular neste domingo de PáscoaDivulgação/Arquivo

Publicado 29/03/2024 15:44

Angra dos Reis - O projeto "Cinema nos Bairros" chega, neste domingo, (31), no bairro da Banqueta, em Angra dos Reis, na costa verde. Uma diversão a mais para as crianças neste domingo de Páscoa.

As sessões serão exibidas às 17h e 19h, no condomínio popular Vale da Banqueta, com entrada gratuita. Além da exibição de clássicos do cinema, haverá distribuição de pipoca e refrigerantes para os participantes.



O projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e tem patrocínio das empresas que fazem o transporte coletivo e serviço público, na cidade.