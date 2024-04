Prefeito Fernando Jordão (centro) ao lado do presidente do SAAE (E) vistoriando as obras de despoluição da Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Publicado 01/04/2024 22:00 | Atualizado 01/04/2024 22:04

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis/RJ por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), entregou nesse sábado, (30) as obras de saneamento da Praia do Anil, no centro da cidade, que impedirão o despejo de esgoto no mar e tornarão, dento dos próximos meses, o cartão-postal da cidade, apto a receber novamente os banhistas, como era na década de 60 e 70. "O sonho das famílias angrenses de despoluição da Praia do Anil está se tornando realidade".



O saneamento da Praia do Anil se tornou possível, segundo a prefeitura, com a implantação de uma nova elevatória que receberá o esgoto de parte de frente da cidade, incluindo o asilo, o Hospital Municipal de Angra dos Reis (HMAR) e a Rua Manoel do Rosário, e dos morros do Tatu, Fortaleza, Peres, Carmo, Glória e da comunidade da própria Praia Do Anil. Três bombas encaminharão o material por uma tubulação já implantada ao longo da Avenida Ayrton Senna para o novo complexo de saneamento da Praia da Chácara. Somente após o tratamento, o efluente será liberado.



As condições de recuperação da balneabilidade da Praia do Anil envolvem a ação da própria natureza no mar. A estimativa é de em poucos meses os processos naturais contribuam para a purificação da água, que estará apta a receber novamente as famílias angrenses e os turistas para um banho de mar, beneficiando o turismo, a economia e o meio ambiente.

O presidente do SAAE, Felipe Larrosa não perdeu a oportunidade, e no dia da inauguração quebrou o jejum de décadas e deu um mergulho na praia. "Eu confio na minha equipe do SAAE". Com essas intervenções e com a ação das correntes marinhas, que deverão agir como filtros naturais da água do mar, a expectativa é que a Praia do Anil volte a ser balneável até o fim de 2024.



Maior intervenção de saneamento em Angra nos últimos 20 anos, a obra durou 2 anos e custou R$ 8 milhões, com recursos próprios do município. O projeto criado pelo SAAE e todas as etapas das obras foram acompanhadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e atenderam à legislação ambiental, com licenciamento e supervisão dos Institutos Estadual (INEA) e Municipal do Ambiente (IMAAR). O projeto de despoluição conta com tecnologias sustentáveis, como o uso de polipropileno na construção dos tanques da elevatória (material mais durável e resistente à corrosão) e instalação de bombas para tratamento de água e tubulações feitas com PVC.

- Todo projeto de saneamento da Praia do Anil foi elaborado pela equipe de engenharia do SAAE. Laudos de laboratórios credenciados pelo INEA já apontam que a qualidade da água, da metade da praia até o Aquidabã, está em boas condições. Esperamos que em poucos meses toda a praia esteja própria para banho - comentou o presidente do SAAE, Felipe Larrosa.

TURISMO E ECONOMIA

Além de mais qualidade de vida para os angrenses, que em breve poderão voltar a usar a Praia do Anil com mais conforto e segurança, a expectativa é que a despoluição da praia fortaleça o turismo e a economia de Angra.

A Praia do Anil é o principal palco de grandes eventos na cidade, com diversos shows ao longo do ano, que estimulam a geração de emprego e renda. Além disso, Angra é o segundo destino mais procurado por visitantes no Estado do Rio, fora a capital, e a Praia do Anil fica a menos de 1 km do Cais Santa Luzia, de onde saem barcos e lanchas para passeios pelas ilhas da Baía da Ilha Grande.

A cerimônia que marcou a entrega da obra para os angrenses, na manhã desse sábado, teve ainda a presença da deputada estadual Célia Jordão (PL) , de vereadores e da população angrense.