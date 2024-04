Procissão ponto culminante da programação da Festa de São Benedito segundo padroeiro da cidade - Divulgação/Edmar Tavares

Publicado 01/04/2024 12:57

Angra dos Reis - Hoje é Dia de São Benedito, considerado e venerado pela igreja católica, como o segundo padroeiro de Angra dos Reis. Na cidade é feriado municipal. As comemorações acontecem desde cedo e já teve missa solene e assinatura da ordem de serviço, pelo prefeito Fernando Jordão e secretário de Cultura para restauração da imagem, hoje, patrimônio Cultural do Estado. O ponto culminante da programação será às 17h, com a procissão carregando o andor com a imagem pelas principais ruas do centro.



A imagem secular de São Benedito, usada tradicionalmente desde o século XVIII nas celebrações e procissões da festa em homenagem ao santo, será restaurada pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.



São Benedito é padroeiro da irmandade que leva seu nome e venerado como segundo padroeiro de Angra dos Reis. O prazo para entrega da imagem totalmente restaurada é de três meses. Todo o trabalho de restauro será realizado em diálogo constante com representantes e técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, sendo registrado com fotos e vídeos em todas as fases para envio de relatório final à Prefeitura de Angra e ao Iphan.



O secretário municipal de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, Andrei Lara, ressalta a importância desse restauro para a preservação da memória religiosa da cidade.



– A Festa de São Benedito de Angra dos Reis é patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Nada mais justo que restaurar essa belíssima imagem que há mais 300 anos é venerada em nossa cidade com muito amor e fé pelos seus devotos. Todo o trabalho será acompanhado pelo Iphan para garantir as características originais da peça. É o presente do governo, da nossa gestão, para a irmandade e para os fiéis – conclui o secretário.



O restauro era uma reivindicação recorrente da Irmandade de São Benedito, a mais antiga o Brasil, visto que o último restauro foi realizado em 1989 e a imagem, em madeira dourada e policromada, encontra-se com camadas de poeira agregadas em toda obra, espessa camada de verniz inadequado, áreas com desprendimento e perdas na policromia e regiões com fissuras na policromia, entre outras questões. Segundo avaliação técnica, nos últimos anos a imagem recebeu muitas intervenções sem conhecimento técnico, o que deteriorou a peça.



A ordem de serviço relacionada à restauração da imagem de São Benedito, foi assinada logo após a missa solene na Igreja da Matriz, e comemorada pela irmandade - responsável pela festa em homenagem ao santo que há 372 anos, é venerado pelos católicos, com muita fé e romaria pelas ruas da cidade.

Festa de São Benedito vira Patrimônio do Rio

A Lei 10.281/2024, de autoria da deputada estadual Célia Jordão (PL), que declara a festa de São Benedito realizada há 372 anos pela irmandade que leva o nome do santo, em Angra dos Reis, foi sancionada no último dia (5), e publicada no Diário Oficial do dia (6) tornando-a Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do estado do Rio de Janeiro.

Desde 2013 que a festa em homenagem ao padroeiro é realizada na igreja da Matriz, que reúne um rico acervo histórico e religioso, e conta com a cerimônia de subida e descida do mastro de São Benedito, na presença de fiéis e devotos. A festa teve origem em 1652 no Convento Franciscano de São Bernardino. A partir de 1928, passou a ser realizada na igreja da Matriz e em 1985 foi realizada na igreja do Carmo, não tendo mais um templo fixo, voltando a Matriz somente em 2013, de onde neste ano acontece toda a programação e a procissão no final da tarde desta segunda-feira.