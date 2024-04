Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na noite dessa quarta-feira (3), o Complexo de Saúde do Parque Mambucaba, proporcionando à população do bairro um local integrado para cuidados médicos. A unidade inclui uma Clínica da Família com seis módulos de Estratégia da Família, UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento), AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e uma farmácia que funciona 24 horas, oferecendo medicamentos gratuitos, além de sala de hidratação.

Ambiente amplo e com acomodações para atendimento em diversas especialidades Divulgação/PMAR

Com capacidade para realizar mais de 500 atendimentos diários, a unidade beneficiará aproximadamente 45 mil pessoas que residem no bairro. O investimento total foi de R$ 5.338.730,41, sendo que a maior parte, R$ 4.995.405,70, foi possibilitada por meio de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Planejamento e a Empresa Eletronuclear.Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Fernando Jordão expressou sua satisfação em entregar essa unidade à comunidade do Parque Mambucaba, reafirmando o compromisso da prefeitura em promover a saúde e a qualidade de vida dos angrenses.- O bairro Parque Mambucaba é conhecido por sua grande extensão e distância do Centro da cidade. Levando isso em consideração, entendemos a importância de investir em um complexo de saúde totalmente equipado, com recursos como tomógrafo, radiografia e todos os meios necessários para atender adequadamente a população local. Além disso, o complexo oferecerá serviços de atendimento neonatal, urgência na UPA 24 horas, programas de prevenção e promoção da saúde na clínica da família, além de contar com médicos especialistas na AME. Estamos empenhados em buscar a implementação de quaisquer outros serviços que possam ser necessários no futuro - destacou o prefeito.O secretário de Saúde, Rodrigo Ramos, ressaltou que a entrega do Complexo de Saúde do Parque Mambucaba representa um avanço significativo na saúde pública de Angra dos Reis.- É com muito orgulho que entregamos este complexo de saúde no Parque Mambucaba. Além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Ambulatório Médico Especializado (AME), que se somam à Clínica de Saúde da Família, também estamos disponibilizando uma farmácia 24 horas. Os atendimentos nesta unidade terão início nesta quinta-feira, e serei o primeiro médico a atender aqui - ressaltou Ramos.O secretário também anunciou ações e serviços que entrarão em funcionamento e estarão à disposição da comunidade nos próximos dias.- A partir do dia 14 deste mês, instalaremos um aparelho de eletroencefalograma nesta unidade, atendendo a uma reivindicação da população. Aos poucos, planejamos trazer mais profissionais e especialidades para atender a comunidade. Atualmente, estamos em processo de instalação do tomógrafo, eliminando a necessidade das pessoas se deslocarem até o HMJ (Hospital Municipal da Japuíba) ou ao HMAR (Hospital Maternidade de Angra dos Reis) no centro da cidade para realizar tomografias - afirmou Rodrigo.Edinésia Vanderlei Leite, de 67 anos, aposentada, é moradora do bairro há 39 anos e agradeceu ao governo pela instalação do complexo de saúde, que vai trazer comodidade no atendimento aos moradores. Agora, eles poderão ser atendidos dentro do próprio bairro.- Para nós, moradores, essa unidade é um presente, pois há muitos anos almejávamos que o posto de saúde se transformasse em um mini hospital. A comunidade está de parabéns, o prefeito e toda a sua equipe estão de parabéns, porque só quem conheceu a nossa situação anterior pode falar dos benefícios que estamos recebendo. Agora não precisamos mais ir para o Rio de Janeiro ou para o HMJ para receber atendimento de saúde - relatou Ednésia.Além do prefeito Fernando Jordão e seu secretariado ainda estiveram presentes na abertura da unidade vereadores, o diretor Clínico do Hospital da Praia Brava, Adilson Bernardo; e a representante da Eletronuclear, Ana Beatriz Julião, entre outras autoridades.O Complexo de Saúde Parque Mambucaba foi orçado em R$ 5.338.730,41, com investimentos da prefeitura e da Eletronuclear, através de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Planejamento. O complexo é composto por uma Clínica da Família, com seis módulos de Estratégia da Família (ESF), uma UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) e um AME (Ambulatório Médico de Especialidades), além de uma farmácia que funciona 24 horas com medicamentos gratuitos.No total, são mais de 200 profissionais de saúde no espaço, que tem capacidade para realizar 20 mil atendimentos por mês. Na Clínica da Família e nos módulos da ESF, serão 14 consultórios, com atendimento médico, odontológico, sala de vacina e exames de rotina, como pré-natal e avaliação de diabetes e pressão alta, entre outros.A UPA funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, e contará com oito leitos de internação temporária, exames de imagem como radiografia e tomografia, atendimento pediátrico e farmacêutico com medicação gratuita. Já no AME, a população poderá realizar pequenas cirurgias com anestesia local e ter acesso a consultas em diversas especialidades, como dermatologia, pediatria, ginecologia, cardiologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, psicologia e fonoaudiologia.