Policiais encontram proprietário no local que é encaminhado à 166ªDP para esclarecimento - Divulgação/Dique Denúncia

Policiais encontram proprietário no local que é encaminhado à 166ªDP para esclarecimentoDivulgação/Dique Denúncia

Publicado 03/04/2024 17:41 | Atualizado 03/04/2024 17:43

Ilha Grande - Um local que servia para reformar barcos de maneira ilegal, foi identificado por policiais militares nesta quarta-feira (03), na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A informação repassada pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177), levou a equipe à Praia do Casino, constatando a veracidade da denúncia.

Segundo policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, a denúncia do Linha Verde se dava conta de que o conserto de barcos na praia, levava as pessoas envolvidas ao uso de produtos químicos, sujando a faixa de areia, despejando esgoto de um banheiro diretamente ao mar e que, inclusive, haveria barracões usados para acondicionar esses produtos químicos, caracterizando agressão ao Meio Ambiente.

Munidos dessas informações, a equipe da 4ª UPAm esteve na Avenida Nacib Monteiro de Queiroz, na Praia do Casino, na Ilha Grande, onde observou duas embarcações de madeira, uma com 20 pés, sendo reformada e outra de 40 pés, em construção.

Foi feito contato com o responsável pelo local e, quando indagado sobre o licenciamento ambiental ou autorização dos órgãos competentes, informou não possuir.

Com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, os policiais se deslocaram à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).