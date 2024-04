Sub- 13 em campo pela início do campeonato da Copa Angra de Futebol - Divulgação/PMAR

Publicado 08/04/2024 11:30

Angra dos Reis - A bola começou a rolar nesse sábado,( 6), para a Copa Angra de Futebol na categoria Sub-13. Três jogos marcaram a primeira rodada da competição, com as partidas acontecendo no campo da Gringa, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde. Confira os resultados:

Real Mambucaba 4x1 Real Frade

Porteira 2x1 Tipo Colômbia

Edy Show de Bola 4x0 Escolinha do Walter

Folgou: Estrela Branca

Jogo foi no campo da Gringa no Parque Mambucaba Divulgação/PMAR

A segunda rodada está programada para acontecer no próximo sábado, (13), no campo da Monsuaba, em Angra a partir das 8h:

8h - Estrela Branca x Tipo Colômbia

9h10 - Escolinha do Walter x Porteira

10h20 - Real Frade x Edy Show de Bola

Folga na rodada: Real Mambucaba