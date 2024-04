Um dos veículos envolvidos no acidente da Rio-Santos na altura do Morro da Cruz, com dois adultos feridos - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 08/04/2024 10:37

Angra dos Reis – Final de semana marcado com dois acidentes e vítimas graves a moderadas em Angra dos Reis, na costa verde. A primeira colisão registrada, entre dois veículos, na noite de ontem,(7), no bairro Serra D’Água, deixou dez pessoas feridas, incluindo uma criança de quatro anos. As vítimas socorridas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, em estado moderado a grave. A segunda batida foi na Rio-Santos, no acesso ao centro pelo Morro da Cruz, duas vítimas adultas removidas. A unidade não atualizou o estado de saúde dos feridos. O acidente, desse domingo, foi na altura da pedreira, localizada na estrada do Zungú, no bairro Serra D’Água. Não se sabe a causa do acidente, A Polícia Militar estava no local. O trânsito foi controlado pela CCR e chegou a ser interrompido durante atendimento e liberado em seguida. A estrada da acesso a RJ 155, que liga Angra à Barra Mansa, pela Serra de Lídice. Outro acidente registrado com vítimas O segundo acidente aconteceu, na rodovia Rio-Santos, na madrugada de sábado (6), na altura do Morro da Cruz, próximo a um dos acessos ao centro da cidade. Segundo a PRF dois homens que estavam nos veículos envolvidos na colisão, foram socorridos e levados para o HMJ. Segundo ainda informações da PRF, o socorro foi feito pela ambulância do Corpo de Bombeiros, as vítimas em estado moderado. Em contato com o hospital, não obtivemos atualizações do estado de saúde dos acidentados.



