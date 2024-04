Angrenses colocam Angra no pódio em competição, que reuniu atletas das cidades do sul fluminense na Represa do Funil, em Resende - Divulgação/Baratas da Costeira

Publicado 08/04/2024 16:20

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis/RJ, foi uma das cidades bem representadas na competição de nado, pela primeira vez, realizada em uma represa. Equipes do Baratas da Costeira, com sete nadadores, participaram da prova, em Resende, nesse domingo (7) e conquistaram pódio. Eles participaram da prova de 1.500 metros, na Represa do Funil, competição promovida pela Prefeitura local. A equipe angrense competiu nas categorias entre 25 e 65 anos. No masculino, Carlos Aguiar, o Zero, e Adriano Camargo, foram os melhores na prova conquistando a primeira colocação e no feminino, as gêmeas Márcia e Marta Assad foram destaques. Vamos a classificação dos nadadores do Baratas da Costeira: Na categoria de 65 a 69 anos:

1° lugar – Carlos Aguiar (o Zero) Na faixa etária de 60 a 64 anos:

1° lugar – Adriano Camargo

2° lugar – Gilmar Coelho Na categoria de 45 a 49 anos: Destaque para Vanderlei Vieira ( o Delei), que foi o segundo colocado geral na prova Na faixa etária de 25 a 29 anos: 3° lugar – Levi Queiroz (aluno do professor Paulo Moté) E no feminino, os destaques foram as irmãs Marta e Márcia Assad, que competiram na faixa etária de 55 a 59 anos, com a Márcia ficando na primeira colocação e a Marta em segundo lugar.







