Solange se destaca na 28ª Maratona Internacional de São PauloDivulgação/PMAR

Publicado 10/04/2024 16:56 | Atualizado 10/04/2024 16:56

Angra dos Reis - A atleta Solange Mariano (45) mostrou mais uma vez sua capacidade como corredora de alto nível e já se destaca entre as brasileiras em competições oficiais. A atleta de Angra dos Reis/RJ, fez bonito em mais uma prova, participando da 28ª Maratona Internacional de São Paulo, que aconteceu no domingo, (7). Foi a segunda melhor brasileira da prova e no geral ocupou a 7ª colocação.

Solange que largou no pelotão de elite e disputou bravamente com atletas estrangeiras, sendo quatro quenianas e uma boliviana, completou o percurso de 42 km em 03h01min, e foi a 7ª geral entre as mulheres e a 2ª entre as brasileiras.

Ela correu pela equipe Elite Runners e foi a sua terceira maratona em sua carreira de atleta. Natural de Minas Gerais, ela mora em Angra dos Reis há 24 anos, e tem mais de 10 anos que iniciou sua trajetória na corrida. “Foi uma prova duríssima, com um percurso extremamente difícil, de muitas subidas. Compensou muito o meu esforço e estou feliz com o meu desempenho e classificação. Mais uma vez demonstrei raça e coloquei meu nome em uma grande prova. Comecei minha preparação para a maratona em São Paulo a partir de fevereiro, com treinamentos muito fortes, e todo o meu esforço foi recompensado”, disse Solange Mariano.