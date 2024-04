Doses estão sendo aplicadas nas escolas para atualização das cadernetas de vacinação das crianças - Divulgação/PMAR

Publicado 10/04/2024 16:11

Angra dos Reis - A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, por meio do Programa Saúde nas Escolas (PSE), iniciou nesta segunda-feira (8) a atualização da caderneta de vacinação dos estudantes matriculados em todas as 91 unidades de ensino da rede municipal.



A atualização da caderneta de vacinação das crianças é fundamental para o enfrentamento de surtos e epidemias de doenças que já foram erradicadas e que possuem vacinas disponíveis no calendário de rotina do SUS.

Essa ação será realizada nas escolas de forma gradual, sempre no horário de saída de cada turno. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos à data em que ocorrerá na escola do filho, enviar o cartão de vacinação quando solicitado, e comparecer no dia marcado com a criança para que os profissionais possam fazer a atualização das vacinas necessárias.



Além disso, a ação também visa aumentar a cobertura vacinal de meninos e meninas, com idade entre 9 e 14 anos, contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), vírus causador do câncer do colo do útero. Isso reforça a campanha Março Lilás, promovida pelo Ministério da Saúde contra essa doença.



- O câncer do colo de útero é o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto. Por isso, é fundamental a vacinação na faixa etária entre 9 e 14 anos e proteger a saúde das meninas antes que elas se tornem sexualmente ativas e entrem em contato com o vírus – explicou a secretária Executiva de Atenção Primária, Mariana Barbosa, ressaltando que a vacina é dose única e protege para toda a vida.



Importância das vacinas



As vacinas imunizantes são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e têm eficácia comprovada na prevenção de doenças infecciosas. Elas estimulam o sistema imunológico a produzir uma resposta de defesa contra agentes patogênicos, como vírus e bactérias. Manter as vacinas atualizadas ajuda a prevenir a disseminação de doenças evitáveis, como sarampo, rubéola, caxumba, hepatite, gripe, entre outras, garantindo a saúde desde a infância até a fase adulta



A atualização da caderneta de vacinação é um serviço oferecido em todas as 44 unidades de saúde básica do município, todos os dias da semana, e não é necessário agendar o atendimento. Basta comparecer à unidade de saúde da família mais próxima e apresentar a caderneta de vacinação, o número do SUS e o documento de identidade da criança.