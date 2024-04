Lixo recolhido do mar será doado à reciclagem - Divulgação/ AMBPL

Publicado 13/04/2024 01:46 | Atualizado 13/04/2024 01:47

Ilha Grande - A Associação de Moradores e Barqueiros da Praia da Longa (AMBPL), na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, e a Sea Shepherd Brasil - principal ONG internacional focada na conservação dos seres marinhos, realizaram nesta sexta-feira (12) mais uma ação do Projeto LONGA LIMPA, LONGA LINDA junto com a Campanha ONDAS LIMPAS. Foram recolhidos 370 kg de lixo do fundo do mar. A ação teve a parceria de empresa de mergulho, da Brigada Mirim da Ilha Grande e da Prefeitura de Angra.

Descarte responsável do lixo salva vidas e não sufoca animais marinhos Divulgação/ Sea Seashepherd

As equipes realizaram um mutirão de limpeza subaquática, onde conseguiram com auxílio de um bote recolher todo lixo do fundo do mar da Longa, além da coleta teve conscientização na faixa de areia, margens da cachoeira e caminhos da comunidade. Todo material coletado foi destinado à reciclagem.

Campanha "Ondas Limpas"

Um levantamento da Sea Shepherd Ondas Limpas, mostra que nove milhões de toneladas de plásticos chegam aos oceanos todos os anos, matando um milhão de aves marinhas e 100.000 animais marinhos. Sete estados já contam com a operação Ondas Limpas para recolher do fundo do mar, da faixa de areia, dos rios, além de educar e conscientizar a população sobre consumo e descarte responsável.