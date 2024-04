A embarcação sendo construída em cima do mangue com produtos poluentes ao Meio Ambiente - Divulgação/Disque Denúncia

A embarcação sendo construída em cima do mangue com produtos poluentes ao Meio AmbienteDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 11/04/2024 21:42

Ilha Grande - A denúncia da construção irregular de um barco levou a polícia ambiental ao Saco do Céu, na Enseada das Estrelas, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, nesta quinta-feira(11). A embarcação foi localizada em uma área de preservação permanente. Uma mulher foi encontrada no local e a ocorrência registrada na 166ª DP. De acordo com Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga a ação só foi possível através de denúncia encaminhada pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177).



De posse da informação os agentes se deslocaram até a Enseada das Estrelas, onde no local fizeram contato com a companheira do acusado, mencionada na denúncia. A mesma informou que ele não estaria em casa e, durante a fiscalização, os policiais observaram um barco com 60 metros quadrados em processo de construção, além de encontrarem materiais para a produção do mesmo, em cima de um mangue, o que torna o terreno uma área de preservação permanente.

Questionada pela equipe da 4ª UPAm, ela disse ser a proprietária do barco e responsável por toda a atividade que estava sendo desenvolvida no local, mas não apresentou nenhuma documentação específica. Diante dos fatos e por conta da atividade potencialmente poluidora, os policiais registraram a ocorrência na 166ª DP.



A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).