Vacinação Dia D contra a gripe mobilizou unidades de saúde que ofertaram as doses das 8h às 16h deste sábado - Divulgação/PMAR

Vacinação Dia D contra a gripe mobilizou unidades de saúde que ofertaram as doses das 8h às 16h deste sábadoDivulgação/PMAR

Publicado 14/04/2024 12:25 | Atualizado 14/04/2024 13:17

Angra dos Reis - O Dia D contra a Gripe realizado nesse sábado (13) em todo o país, teve como resultado em Angra dos Reis, na costa verde, a imunização de 3.145 pessoas dos grupos prioritários, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos e gestantes e puérperas, entre outras.



A ação, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu em 34 unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Clínicas da Família. Em Angra, a meta é imunizar 71.540 pessoas dos grupos prioritários ao longo da campanha, que começou em março em todo o país.

– O Dia D de vacinação contra a gripe tem por objetivo imunizar o maior número possível de pessoas do grupo prioritário, que são as mais vulneráveis às formas graves da infecção pelos vírus influenza – explica Mariana Barbosa, secretária executiva de Atenção Primária de Angra.



Morador do Belém, o professor José Guaraci reforça a importância das pessoas se vacinarem. – Eu vim porque sou profissional da educação e a gente que trabalha com o público tem que se prevenir. É muito importante. Gostaria que todos tivessem essa mesma consciência – frisou.





A vacina, que em 2024 protege contra três tipos de vírus da gripe: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, está disponível nas ESF e Clínicas da Família de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não precisa agendar. Basta ir ao local com documento de identidade (se tiver carteira de vacinação e número do cartão do SUS, é importante levar também).





Além dessas unidades, outras oito estão abertos também aos sábados, das 8h ao meio dia, para facilitar ainda mais o acesso das pessoas à vacina: ESFs Bracuí, Camorim Grande, Jacuecanga, Belém e Provetá; e Clínicas da Família Campo Belo, Parque Mambucaba e Centro.





Quem faz parte dos grupos prioritários deve se vacinar mesmo se tiver tomado a dose contra a gripe no ano passado, pois a vacinação é anual. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez terão de tomar uma segunda dose dentro de 30 dias.



Vacinação continua na rede



Todas as pessoas dos grupos prioritários (veja lista abaixo) já podem se vacinar contra a gripe. Conforme cheguem mais doses da vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde planeja expandir a imunização para o restante da população, garantindo uma cobertura mais abrangente e eficaz contra a gripe.





– Além de prevenir sintomas graves, a vacinação ajuda a evitar a propagação do vírus, protegendo assim toda a comunidade – diz o secretário de Saúde Rodrigo Ramos.





Importante: profissionais que pertencem às categorias prioritárias devem comprovar a prestação de serviço. Já os portadores de comorbidades devem apresentar um documento que comprove sua condição.





GRUPOS PRIORITÁRIOS – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores, trabalhadores das forças armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.