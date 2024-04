Angra dos Reis

Escolas estaduais da costa verde são beneficiadas com leis de incentivo à educação

De autoria da deputada Célia Jordão as Leis 10.313/2024 e 10.314/2024, foram sancionadas e publicadas no Diário Oficial, e criam o Cartão Material Escolar e o Cartão Material de Apoio Pedagógico que garantem auxílio financeiro via cartão de débito a alunos e professores da rede estadual. O município de Angra é um exemplo do projeto que deu certo