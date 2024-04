Indígenas do Bracuí recebem ações de preservação da mata atlântica - Divulgação/PMAR

Publicado 16/04/2024 10:14 | Atualizado 16/04/2024 10:16

Angra dos Reis - A Associação Indígena do Bracuí e o Movimento Baía Viva realizaram na Aldeia Sapukai, Bracuí, em Angra dos Reis na costa verde, o 4º Mutirão Agroflorestal Comunitário, com objetivo de reflorestamento, segurança alimentar e a justiça climática nos territórios indígenas e de comunidades tradicionais.



O evento, que contou com grande adesão da comunidade local, teve ações como oficina de meliponicultura (produção de mel orgânico), incluindo a montagem das caixas de abelhas (sem ferrão) pela comunidade; restauração ecológica da Mata Atlântica; plantio de árvores frutíferas e de alimentos saudáveis, visando à segurança alimentar e nutricional; e educação ambiental de base comunitária e sobre justiça climática.



A Prefeitura contribuiu, através das secretarias de Agricultura, Aquicultura e Pesca, e de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, com fornecimento de sementes e mudas, materiais para plantio (bandejas, saquinhos porta-enxerto e tubetes), auxílio no plantio, transporte de material e assistência técnica. O mutirão contou ainda com o apoio do Fundo Casa Socioambiental e da Fundação Oswaldo Cruz.

