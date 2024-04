Cerca de 800 atletas de Jiu-Jitsu participaram da segunda etapa do torneio em Angra dos Reis - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Angra foi sede do II Internacional Cup de Jiu-Jítsu, que reuniu 800 atletas, sendo 80% deles de Angra dos Reis, oriundos de projetos sociais e academias da cidade, nesse final de semana (13) e (14) no Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Telles, Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, no Balneário. Familiares, atletas e simpatizantes da modalidade esportiva compareceram em peso para prestigiar o evento organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Desportivo (CBJJD), com o apoio da International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA) e da Secretaria Municipal de Esportes de Angra.



De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Victor Simões, para incentivar a participação dos competidores, a Prefeitura distribuiu 320 inscrições gratuitas para o campeonato, que é uma continuação do Circuito Costa Verde de Jiu-Jítsu 2024.



– O Circuito Costa Verde traz a qualidade e a estrutura dos torneios realizados na capital para a cidade, permitindo uma maior participação de atletas locais e regionais, especialmente aqueles que não têm condições financeiras para arcar com passagens e hospedagens. Destacamos a participação maciça dos atletas angrenses e, em especial, das crianças dos projetos sociais desenvolvidos no município, que compareceram em peso – declara o secretário de Esporte e Lazer.



Além das tradicionais disputas com quimono, o torneio teve competições na modalidade No-Gi (modalidade na qual não se utiliza o quimono), Festival Kids (para crianças e jovens) e premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos (categoria na qual competem atletas de qualquer peso), além de passagens internacionais da CBJJD para competir no Europeu da ISBJJA, em Portugal.

Um dos destaques no feminino, foi a atleta Gabriella Navarro de Aguiar da Silva, (11), "Gabi", faixa cinza da academia Renovação Fighter Angra, mestre Charles Urbano. O instrutor da pequena Gabi, Marcelo Larrosa, faixa marrom de Jiu-Jítsu, falou sobre a união que o esporte promove entre os atletas, familiares e colegas, e afirmou estar satisfeito com empenho e dedicação de cada aluno/participante.

"A importância de competir é que não é só sobre ser campeão ou não, o importante é a participação no esporte, pois, literalmente, muda vidas. Principalmente para outras crianças visualizarem as possibilidades que o esporte apresenta, quebrando barreiras e mostrando a união e respeito do jiujitsu.



Não só do atleta competidor, mas os colegas que foram torcer, os familiares que vão prestigiar e a mobilização das equipes para fazer um evento legal, sempre traz a satisfação de qualquer professor. Independente dos resultados, foi incrível fazer parte dessa história na vida de cada atleta que está buscando sua superação e evolução no esporte e na vida".



O atleta Kauã Soares Santos, de 12 anos, morador da Banqueta, sagrou-se campeão na categoria pena de 44 kg e declara que lutar no torneio foi uma oportunidade única.



- Hoje eu lutei na categoria pena, de 44 kg, e saí campeão da segunda etapa do Angra Internacional Cup de Jiu-Jítsu. Agradeço à minha família e à família da Oliveira Academy, assim como a todos que passaram por aqui – disse.



A terceira e última etapa do Circuito Costa Verde, o Angra Winter National Open, acontecerá em julho, com pontuação em dobro, fornecendo a chance para que muitos atletas consigam superar seus resultados, alcançando assim o topo do ranking.



RANKING FAIXA PRETA MASCULINO



• 76kg /MASTER 1 (30 a 35 anos) – CAMPEÃO JOUBERSON DA COSTA CARVALHO – ACADEMIA X-FIGHTING JIU-JITSU

• 88kg/ MASTER 1 (30 a 35 anos) – CAMPEÃO JÚLIO SÉRGIO ALVES DOMINGUES - ACADEMIA RIO BJJ

• 94kg/ MASTER 1 (30 a 35 anos) CAMPEÃO - RENATO FIGUEIREDO DA SILVA - ACADEMIA X-FIGHTING JIU-JITSU

• 102kg / MASTER 1 (30 a 35 anos) - CAMPEÃO DIEGO SILVA DE OLIVEIRA – ACADEMIA TEAM SILVA PROJECT

• + 102kg / MASTER 1 (30 a 35 anos) – CAMPEÃO JOÃO GABRIEL DE SOUZA RANGEL - ACADEMIA DOUBLE FIVE

• 88kg / MASTER 2 (36 a 40 anos) - CAMPEÃO IGOR RIOS SANTANA - ACADEMIA PSLB CICERO COSTHA

• 94kg / MASTER 2 (36 a 40 anos) – CAMPEÃO PEDRO IVO DA COSTA BARRETO – ACADEMIA VIKINGS RECREIO+ 102kg / MASTER 2 (36 a 40 anos) - CAMPEÃO ROBERTO FRANCISCO SILVA - ACADEMIA GS TEAM

• 76kg / MASTER 3 (41 a 45 anos) - CAMPEÃO RODRIGO NERY DA SILVA - ACADEMIA RIO BJJ

• 94kg / MASTER 3 (41 a 45 anos) – CAMPEÃO JOSÉ LUÍS NASCIMENTO DE SOUZA JR - ACADEMIA TOP BROTHER

• MASTER 1 (30 a 35 anos) / - CAMPEÃO MOISES NASCIMENTO DE SOUZA - EQUIPE OSVALDO ALVES



PÓDIO GERAL - ABSOLUTO - MASCULINO ADULTO – FAIXA PRETA

• ADULTO (18 a 29 anos) / ABSOLUTO - CAMPEÃO DANIEL AZEVEDO ARES - ACADEMIA GAVAZZA BJJ

• MASTER 1 (30 a 35 anos) / ABSOLUTO – CAMPEÃO JOÃO GABRIEL DE SOUZA RANGEL – ACADEMIA DOUBLE FIVE

• MASTER 3 (41 a 45 anos) / ABSOLUTO - CAMPEÃO JOSÉ LUÍS NASCIMENTO DE SOUZA JR - ACADEMIA TOP BROTHER



CATEGORIA GERAL - MASCULINO – NOGI – FAIXA PRETA

• 70kg - ADULTO (18 a 29 anos) - CAMPEÃO DIEGO ORDONEZ ENCALADA - ACADEMIA CRIATINA DIFERENCIADOS

• 88kg - ADULTO (18 a 29 anos) - CAMPEÃO DANIEL AZEVED ARES – ACADEMIA GAVAZZA BJJ

• 88kg MASTER 1 (30 a 35 anos) - CAMPEÃO MOISES NASCIMENTO DE SOUZA - EQUIPE OSVALDO ALVES

• 94kg MASTER 1 (30 a 35 anos) - CAMPEÃO RENATO FIGUEIREDO DA SILVA ACADEMIA X-FIGHTING JIU-JITSU

• 88kg / MASTER 2 (36 a 40 anos) - CAMPEÃO VINÍCIUS SILVA MARQUES - ACADEMIA X-FIGHTING JIU-JITSU

• 94kg MASTER 3 (41 a 45 anos) – CAMPEÃO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS – ACADEMIA RICARDO POLATO JUDO E JIU-JIT.



Confira todos os campeões por categoria –

https://irp.cdn-website.com/5424deb3/files/uploaded/atletasgi_merged.pdf