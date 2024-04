Equipe trabalhando para regularizar o sistema - Divulgação/Enel

Publicado 19/04/2024 10:12 | Atualizado 19/04/2024 10:13

Angra dos Reis – Equipes da Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica, se organizaram em mutirão para atender as comunidades atingidas pela falta de energia, após a chuva da madrugada de ontem(18), em Angra dos Reis na costa verde. Acompanhada de rajadas de ventos, o mau tempo atingiu Alguns bairros, como Camorim e Camorim Pequeno, que ficaram sem luz, durante toda quinta-feira.

A energia aos poucos foi estabelecida. No final da tarde para noite o sistema já havia sido normalizado. Na rodovia Bombeiros auxiliavam a CCR no corte de árvores na altura do bairro Camorim Pequeno e retirada de galhos caídos, afetando parcialmente a pista sentido centro, entre a Mombaça e Camorim Grande. Tempo nublado, sem chuva, a sexta-feira(19) segue com equipes atentas a qualquer eventualidade.



A Enel Distribuição Rio por nota “informou, que devido às fortes chuvas e ventos registrados na noite de ontem (17) e madrugada de hoje (18), implementou o plano de emergência nas regiões do Estado afetadas. A distribuidora dobrou o número de equipes nas principais localidades impactadas e trabalha 24 horas - em rodízios de turnos - para reconstruir a rede elétrica o mais rapidamente possível.



Algumas localidades da região Sul Fluminense estão entre as mais afetadas no momento. A Enel está trabalhando em coordenação com as prefeituras e a Secretaria de Energia do Estado do Rio na recuperação dos locais atingidos e priorizando os atendimentos essenciais. Com a destruição da rede devido ao impacto de árvores de grande porte e outros objetos, está sendo necessário reconstruir diferentes trechos.



Sobre os casos mencionados, neste momento, há equipes da Enel trabalhando nos reparos na rede elétrica de Camorim Pequeno. A distribuidora acrescenta que está direcionando outra equipe de emergência para normalizar o fornecimento de energia na localidade de Camorim. O sistema foi normalizado no final da tarde".



A Enel Rio orienta os clientes que priorizem os canais digitais para ingressar pedidos de falta de luz:

- App Enel Rio para Android ou iOS

- Agência virtual em enel.com.br

- WhatsApp Elena, enviando mensagem para (21) 99601-9608