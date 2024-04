A feira acontece no Expo Center Norte, em São Paulo - Divulgação/PMAR

Publicado 17/04/2024 15:58

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis está marcando presença na WTM Latin America 2024, um dos eventos mais importantes do setor de turismo na América Latina. A feira acontece em São Paulo, no Expo Center Norte, e reúne agentes de viagens, estudantes, investidores e turistas de toda a América Latina.

No pavilhão do evento, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e explorar exposições exclusivas de destinos turísticos tanto do Brasil como do mundo todo. Com um estande próprio, Angra dos Reis se destaca no evento, exibindo seu grande potencial turístico.

A WTM Latin America conta com a participação de mais de 620 expositores de 40 países, e a presença de mais de 27.000 profissionais do setor de turismo e visitantes. Considerado o principal evento de viagens e turismo da região, a feira oferece excelentes oportunidades de negócios e acesso a compradores e influenciadores qualificados da indústria.

Diversos setores do turismo estão representados no evento, como agências de turismo, operadoras de viagens, acomodações, companhias aéreas, cruzeiros, produtos de luxo e tecnologia.

Angra como principal destino

A participação da TurisAngra nessa feira faz parte de uma estratégia para promover e divulgar Angra dos Reis como um destino turístico de destaque. O presidente da TurisAngra, Marc Olichon, comentou sobre a importância da presença da cidade na feira.

- Estamos mais um ano presente nessa feira que só traz resultados positivos para a cidade. Temos a oportunidade de divulgar Angra dos Reis e mostrar como os atrativos turísticos da nossa cidade têm atraído cada vez mais visitantes. Em 2023, a cidade não teve baixa temporada, e este ano não será diferente. Estamos preparados para receber nossos visitantes da melhor forma possível – disse Marc. O evento que começou na segunda-feira(15) termina hoje dia( 17).