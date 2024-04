O caso foi registrado na delegacia da cidade - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 19/04/2024 19:13 | Atualizado 19/04/2024 19:13

Angra dos Reis - Policial lotado no 33º Batalhão de Polícia Militar foi atropelado por um motociclista na tarde desta sexta-feira,(19), no São Bento, no centro de Angra dos Reis/RJ. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba.

Não se sabe em que circunstância ocorreu o atropelamento. Segundo informações extra-oficiais a moto que atingiu o sargento do Proes, se evadiu do local. A ocorrência foi registrada na 166ª DP que passa a investigar o caso.