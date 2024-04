O homem ( barqueiro) que estuprou a turista paulista preso foi transferido de Angra para Volta Redonda - Divulgação/166ª DP

O homem ( barqueiro) que estuprou a turista paulista preso foi transferido de Angra para Volta RedondaDivulgação/166ª DP

Publicado 20/04/2024 20:52 | Atualizado 20/04/2024 20:57

Ilha Grande - Um barqueiro de 31 anos foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, neste sábado,(20), em Angra dos Reis, na costa verde. Ele é acusado de perseguir, agredir e violentar sexualmente uma turista de 24 anos que veio de São Paulo para descansar na Ilha Grande. O crime aconteceu em 2021, na praia do Aventureiro.

Segundo informações da vítima à delegacia, o homem invadiu a casa onde ela estava e praticou o crime. Em depoimento uma amiga dela, testemunha do caso, disse a polícia que foi assediada e quase vítima do barqueiro. "Ela conseguiu fugir". A ficha do criminoso não para por aí, outras mulheres informaram à polícia que teriam sido vítimas do mesmo homem.

Diante das denúncias, um mandado de prisão contra o barqueiro foi expedido, nesta semana. Policiais militares localizaram e capturaram o homem, hoje (20) no cais de Santa Luzia, no centro da cidade, no momento em que aguardava turistas que embarcariam no cais para Ilha Grande.

O homem que não teve o nome divulgado, foi algemado levado para delegacia da cidade e será encaminhado ainda hoje para cadeia pública de Volta Redonda.