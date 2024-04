Os moradores do Parque Mambucaba podem fazer suas reclamações, sugestões e elogios sobre administração pública, no posto avançado da ouvidoria no bairro - Divulgação/PMAR

Publicado 20/04/2024 17:15

Mangaratiba - A Prefeitura de Angra está estendendo sua Ouvidoria e inaugurou, na quarta-feira, (17), um posto avançado do setor no Parque Mambucaba. O objetivo é melhorar o atendimento aos cidadãos e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados à população. A unidade funciona na Rua Francisco Guedes da Silva, 1571, Parque Mambucaba. Telefone 3362-6641, ramal 1527. O atendimento é de segunda a sexta, das 11h às 17h. O posto avançado de Ouvidoria do Parque Mambucaba possibilita que o cidadão possa ter um acesso presencial ao serviço, evitando que ele precise se deslocar ao Centro da cidade. O setor é responsável por acolher as manifestações do público a respeito dos serviços prestados pelo governo municipal, de seus diversos órgãos e secretarias. Essas manifestações podem ser reclamações, denúncias, comunicações de irregularidades (reclamações e denúncias anônimas), sugestões, elogios, solicitações de providências, solicitações de simplificação e pedidos de acesso à informação. A Ouvidoria é o espaço estratégico e democrático de comunicação entre toda a instituição e seu público, visando fortalecer os mecanismos de cidadania e qualificar a gestão. A Assessoria de Ouvidoria Externa também é responsável pelas ações do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Apesar da facilidade de acesso com o novo posto avançado, a Prefeitura informa que a forma preferencial de acessar a Ouvidoria ainda é pelo sistema (angra.rj.gov.br/ouvidoria). Para quem quiser ir à Central da Ouvidoria, o endereço é Praça Nilo Peçanha, n.º 186, Centro. O atendimento é das 14h às 17h, de segunda a sexta.

