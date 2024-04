Carro envolvido no acidente do Pontal que colidiu com o ônibus - Divulgação/PRF

Carro envolvido no acidente do Pontal que colidiu com o ônibusDivulgação/PRF

Publicado 24/04/2024 12:53 | Atualizado 24/04/2024 12:58

Angra dos Reis - Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira(24), na rodovia Rio-Santos na altura do bairro Pontal, deixa três vítimas transferidas para o hospital HMJ, na Japuíba. Segundo a unidade com ferimentos leves.

O acidente envolveu um ônibus da empresa que faz o transporte no município, teve o para-choque atingido. As três vítimas eram passageiros do coletivo. O carro de passeio envolvido, ficou totalmente com a frente destruída, por sorte o ocupante do veículo nada sofreu.

O trânsito ficou congestionado, sendo controlado pela CCR Rio-SP, e a PRF, em sistema Siga e Pare, até a remoção das vítimas. Neste momento flui sem retenção.