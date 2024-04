Jovem de 21 anos e um homem (58), foram removidos para o HMJ, o primeiro em estado grave após batida com carro - Divulgação

Publicado 24/04/2024 00:23

Angra dos Reis - Dois acidentes foram registrados nesta terça-feira, (23) em Angra dos Reis/RJ, feriado estadual de São Jorge. Um deles foi na estrada do contorno, na altura da Praia do Bonfim, envolvendo um motociclista que ficou gravemente ferido. O outro foi na altura do Morro da Cruz, sentido centro da cidade, também uma vítima removida para o HMJ.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para uma colisão na Avenida Vereador Benedito Adelino, na altura da Praia do Bonfim, na estrada do Contorno. A vítima, de 21 anos, foi socorrida por uma ambulância em estado grave e levada para o Hospital Municipal da Japuíba. No início da noite a unidade informou que o estado da vítima era estável.

2° acidente

A outra colisão envolvendo um carro e moto foi registrado na tarde desta terça-feira (23), na Rua Prefeito João Gregório Galindo, na altura do morro da Cruz.



O motociclista, de 58 anos, ficou ferido e também foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Nos dois acidentes o transito foi interrompido para remoção das vítimas e liberado em seguida.