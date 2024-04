Cursos de qualificação profissional nas comunidades com novas turmas para os morros do centro, Carmo e Caixa D'Água - Divulgação

Publicado 24/04/2024 11:01 | Atualizado 24/04/2024 11:01

Angra dos Reis – Abertas novas turmas do programa “Qualificar é Preciso” em comunidades de Angra dos Reis/RJ, morros do Carmo e Caixa D'Água. O programa que tem por objetivo capacitar jovens e adultos, vem crescendo ao longo desses 13 anos de existência. Só nos últimos dois anos 250 pessoas foram qualificadas para o mercado de trabalho.

O projeto coordenado por Beto Couto, com parceria das associações de moradores, vai completar 13 anos, em setembro de 2024 e já formou diversas turmas, capacitando mais de 250 pessoas. São homens e mulheres, a partir dos 16 anos, totalmente de graça, e que vem representando a formação e oportunidade para jovens e adultos, dando a eles perspectivas positivas de geração de trabalho e renda com a inserção no mercado de trabalho.

Os cursos abrangem a qualificação em elétrica, NR10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade), Placa Solar e Refrigeração. O programa já percorreu as comunidades: Morro da Caixa D’Água, Camorim Grande e Encruzo da Enseada, e mais recente os bairros de Monsuaba, Bracuí e Morro do Carmo.

- No começo de abril foi instalada a turma de refrigeração em Monsuaba, na semana passada o Morro do Carmo e Bracuí ganharam o curso de elétrica, Em média, cada curso tem tido por bairro cerca de 50 pessoas por turma. As inscrições são feitas a partir do momento da instalação do curso na comunidade - disse Couto.

Ele ainda frisou a importância do apoio de autoridades do município, que vem dando o suporte necessário para o projeto acontecer.

- Um apoio relevante para que possamos realizar os cursos em vários bairros da cidade. A cada turma formada a gente tem mais jovens e adultos no mercado e trabalho e condições de ter uma renda – completou Beto Couto, se referindo aos que estão fora do mercado de trabalho.

Novas turmas

A aceitação nas comunidades tem dado certo. Por isso o programa já abre novas turmas. Com a procura o projeto volta ao Morro do Carmo, no próximo dia ( 26), com curso de refrigeração, e no dia 8 de maio, no Morro da Caixa D’Água vai receber uma turma de elétrica.