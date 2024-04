Equipes da Enel com apoio da Polícia Civil no combate ao "gato" - crime de acordo com o código penal - Divulgação/Enel Rio

Equipes da Enel com apoio da Polícia Civil no combate ao "gato" - crime de acordo com o código penalDivulgação/Enel Rio

Publicado 26/04/2024 23:52 | Atualizado 26/04/2024 23:53

Costa Verde – O município de Angra dos Reis, na costa verde, está entre os cinco do estado no ranking de furto de energia elétrica. Ao todo, foram realizadas mais 320 mil inspeções na rede elétrica da área de concessão da empresa, 11 mil casos na maior cidade da costa verde, mais de 200 detidos e de 403 boletins de ocorrência registrados.



O município de Magé lidera a lista, com quase 56 mil ocorrências e índice de 41,6% de perdas de energia. São Gonçalo vem na sequência, com 35 mil incidências e 38,4% de perdas, e Angra dos Reis com 11 mil registros (23%). Segundo a Enel, 170 mil casos de furtos de energia foram registrados e mais de 396 milhões de kWh de energia recuperados. O suficiente para abastecer aproximadamente 167 mil residências, por um ano com consumo médio mensal de 19 kWh.



A companhia afirma que tem intensificado cada vez mais o combate ao furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, com ações de conscientização, como ocorreu em Mangaratiba, na semana passada.

No relatório divulgado pela empresa, no ano passado, a distribuidora realizou cerca de 320 mil inspeções em sua área de concessão, e ainda 23 mil operações de modernização de medidores, com a instalação de sistemas inteligentes com comunicação remota. Em parceria com as autoridades policiais, foram lavrados 403 boletins de ocorrência junto a Polícia Civil, com 209 pessoas detidas.



Furto de energia é crime

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. Além disso, a distribuidora também cobra, de quem praticou as fraudes, os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa. "Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas".



Além de crime, as fraudes e furtos contribuem para baixar a qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento de energia. De acordo com estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.



“Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato” põe em risco a sua própria vida e a da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica, correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais”. a Enel também tem intensificado a orientação aos seus clientes sobre os riscos e perigos da rede elétrica, por meio de campanha publicitária, materiais informativos, divulgação nas contas de energia, sites, entre outras ações.



Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.